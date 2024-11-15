Почти 70% петербуржцев ходят на работу во время болезни

Около 69% жителей Санкт-Петербурга ходят на работу, даже если заболеют. При этом такое поведение больше характерно для возрастной группы до 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
«69 процентов горожан заявили, что ходят в офис больными. При этом работать с недомоганием больше характерно для возрастной группы до 34 лет — 73 процента против 63 процентов среди тех, кому за 45 лет», — приводит данные сервиса «КП-Санкт-Петербург».
Чаще идут на работу те, кто зарабатывают до 50 тысяч рублей — таких 82%. В группе с доходом более 100 тысяч рублей таких 59% — они чаще договариваются об удаленной работе во время болезни.
Семь из десяти компаний не делают никаких доплат по больничному, а остальные доплачивают либо до среднего заработка, либо до фактического. Каждая десятая фирма принимает такое решение в индивидуальном порядке.
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