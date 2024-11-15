Почти 70% петербуржцев ходят на работу во время болезни

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Около 69% горожан до 34 лет предпочитают работать во время болезни
Около 69% горожан до 34 лет предпочитают работать во время болезни Фото:

Около 69% жителей Санкт-Петербурга ходят на работу, даже если заболеют. При этом такое поведение больше характерно для возрастной группы до 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«69 процентов горожан заявили, что ходят в офис больными. При этом работать с недомоганием больше характерно для возрастной группы до 34 лет — 73 процента против 63 процентов среди тех, кому за 45 лет», — приводит данные сервиса «КП-Санкт-Петербург».

Чаще идут на работу те, кто зарабатывают до 50 тысяч рублей — таких 82%. В группе с доходом более 100 тысяч рублей таких 59% — они чаще договариваются об удаленной работе во время болезни.

Семь из десяти компаний не делают никаких доплат по больничному, а остальные доплачивают либо до среднего заработка, либо до фактического. Каждая десятая фирма принимает такое решение в индивидуальном порядке.

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Около 69% жителей Санкт-Петербурга ходят на работу, даже если заболеют. При этом такое поведение больше характерно для возрастной группы до 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. «69 процентов горожан заявили, что ходят в офис больными. При этом работать с недомоганием больше характерно для возрастной группы до 34 лет — 73 процента против 63 процентов среди тех, кому за 45 лет», — приводит данные сервиса «КП-Санкт-Петербург». Чаще идут на работу те, кто зарабатывают до 50 тысяч рублей — таких 82%. В группе с доходом более 100 тысяч рублей таких 59% — они чаще договариваются об удаленной работе во время болезни. Семь из десяти компаний не делают никаких доплат по больничному, а остальные доплачивают либо до среднего заработка, либо до фактического. Каждая десятая фирма принимает такое решение в индивидуальном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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