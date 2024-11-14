Гречка, борщ и наггетсы из тюбиков: в Курган привезли еду космонавтов

В Курганский областной краеведческий музей привезли еду, которой питаются космонавты. Плов, борщ, наггетсы — все это в тюбиках. О поступлении космического питания сообщает курганский планетарий.
«Космическое питание является эксклюзивным продуктом. Еда приготовлена по технологии института ВНИИ ТЭК по оригинальным рецептам 1978 года на производственной базе города Орел. Сначала готовится полноценная еда, затем измельчается до состояния пюре, расфасовывается в тюбики и загружается в двухэтажный автоклав. Под действием определенной температуры и давления достигается процесс консервирования продукта», — пояснили в планетарии.
В тюбиках упакованы плов с говядиной, гречка с мясом, банановое парфе, борщ. Разогреть еду можно с помощью специальной космогрелки, которая идет в упаковке в комплекте со средствами гигиены. Космические тюбики можно брать в походы и есть в любую погоду. Курганцы могут взять их на пробу в сувенирной лавке краеведческого музея.
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