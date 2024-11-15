В ЦБ РФ рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию

ЦБ РФ: распродажи не влияют инфляцию
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Почти половина скидок на распродажах 11 ноября были ненастоящими Фото:

Проведение распродаж не оказывает влияния на уровень инфляции в стране. Согласно официальным данным, ни сезонные, ни регулярные распродажи не влияют на изменение цен в масштабах года или месяца. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

«Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — заявили в пресс-службе ЦБ. Информацию передают «Известия».

С 11 ноября в России стартовала крупнейшая в году распродажа, которая завершится в день «черной пятницы» 29 ноября. Это мероприятие является традиционным для рыночной практики и пользуется большой популярностью среди покупателей. По словам главного аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, около половины продавцов на распродажах, включая известную «11.11», предлагают покупателям ненастоящие скидки.

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Проведение распродаж не оказывает влияния на уровень инфляции в стране. Согласно официальным данным, ни сезонные, ни регулярные распродажи не влияют на изменение цен в масштабах года или месяца. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ РФ. «Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — заявили в пресс-службе ЦБ. Информацию передают «Известия». С 11 ноября в России стартовала крупнейшая в году распродажа, которая завершится в день «черной пятницы» 29 ноября. Это мероприятие является традиционным для рыночной практики и пользуется большой популярностью среди покупателей. По словам главного аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, около половины продавцов на распродажах, включая известную «11.11», предлагают покупателям ненастоящие скидки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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