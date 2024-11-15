В ЦБ РФ рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию

ЦБ РФ: распродажи не влияют инфляцию

15 ноября 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Почти половина скидок на распродажах 11 ноября были ненастоящими Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Проведение распродаж не оказывает влияния на уровень инфляции в стране. Согласно официальным данным, ни сезонные, ни регулярные распродажи не влияют на изменение цен в масштабах года или месяца. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ РФ. «Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — заявили в пресс-службе ЦБ. Информацию передают «Известия». С 11 ноября в России стартовала крупнейшая в году распродажа, которая завершится в день «черной пятницы» 29 ноября. Это мероприятие является традиционным для рыночной практики и пользуется большой популярностью среди покупателей. По словам главного аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, около половины продавцов на распродажах, включая известную «11.11», предлагают покупателям ненастоящие скидки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проведение распродаж не оказывает влияния на уровень инфляции в стране. Согласно официальным данным, ни сезонные, ни регулярные распродажи не влияют на изменение цен в масштабах года или месяца. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ РФ. «Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — заявили в пресс-службе ЦБ. Информацию передают «Известия». С 11 ноября в России стартовала крупнейшая в году распродажа, которая завершится в день «черной пятницы» 29 ноября. Это мероприятие является традиционным для рыночной практики и пользуется большой популярностью среди покупателей. По словам главного аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, около половины продавцов на распродажах, включая известную «11.11», предлагают покупателям ненастоящие скидки.