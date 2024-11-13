«Известия»: почти половина скидок на распродажах 11 ноября оказалась ложью

14 ноября 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Эксперты заявляют, что продавцы накручивают цены перед распродажами Фото: Размик Закарян © URA.RU Примерно половина участников распродаж, в том числе и «11.11», пытаются предложить покупателям фальшивые скидки. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Фальшивые скидки присутствуют примерно в половине предложений. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже, но при этом понимаешь, что это его обычная цена. Скидка образуется за счет того, что чуть раньше стоимость товара подняли», — рассказал Муртазин «Известиям». По словам эксперта, за несколькими предложениями может стоять один и тот же продавец. Он объяснил, что имеет место «игра» с потенциальным покупателем, во время которой в одном объявлении цена задрана до неприемлемого уровня, а в другом снижена до величины, которая может заинтересовать покупателя. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что перед распродажами цены повышаются в 50-65% предложений, после чего снижаются, что создает видимость скидок. По отдельным категориям выяснилось, что этим грешат не только мелкие торговцы, но и крупные розничные офлайн-сети. Сообщалось, что в России «Черная пятница» в 2024 году будет проходить на протяжении нескольких дней. Несмотря на свои скидки, акция может представлять определенные риски и опасности для покупателей. Перед «Черной пятницей» необходимо изучить цены на интересующие товары и следить за ними в течение сезона, чтобы узнать реальность предлагаемой выгоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Примерно половина участников распродаж, в том числе и «11.11», пытаются предложить покупателям фальшивые скидки. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Фальшивые скидки присутствуют примерно в половине предложений. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже, но при этом понимаешь, что это его обычная цена. Скидка образуется за счет того, что чуть раньше стоимость товара подняли», — рассказал Муртазин «Известиям». По словам эксперта, за несколькими предложениями может стоять один и тот же продавец. Он объяснил, что имеет место «игра» с потенциальным покупателем, во время которой в одном объявлении цена задрана до неприемлемого уровня, а в другом снижена до величины, которая может заинтересовать покупателя. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что перед распродажами цены повышаются в 50-65% предложений, после чего снижаются, что создает видимость скидок. По отдельным категориям выяснилось, что этим грешат не только мелкие торговцы, но и крупные розничные офлайн-сети. Сообщалось, что в России «Черная пятница» в 2024 году будет проходить на протяжении нескольких дней. Несмотря на свои скидки, акция может представлять определенные риски и опасности для покупателей. Перед «Черной пятницей» необходимо изучить цены на интересующие товары и следить за ними в течение сезона, чтобы узнать реальность предлагаемой выгоды.