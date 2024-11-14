В ХМАО появился чат-бот для жалоб на незаконную продажу табака

В ХМАО запустили чат-бот в Telegram, который предназначен для борьбы с незаконной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Югорчане смогут сообщить о нарушителях в мессенджере. О тестовом запуске в telegram-канале сообщил Роспотребнадзор Югры.
«Роспотребнадзор Югры запустил в тестовом режиме уникальную инициативу по борьбе с незаконной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Представляем вашему вниманию чат-бот „АнтиНикотинБот Югра“! Теперь каждый житель региона может легко и быстро сообщить о фактах продажи табачных изделий или кальянов вблизи образовательных учреждений», — сообщается в telegram-канале ведомства.
После отправки сообщения в бот, он обрабатывает его и передает в соответствующие органы. Проект создан с целью обезопасить молодежь от торговых точек, реализующих опасную продукцию.
Благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора ХМАО жительница Макеевки ранее смогла создать чат-бот в Telegram. Он помогает жителям ДНР находить ответы на различные вопросы.
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