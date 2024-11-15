Суд наказал москвича, который поджег мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Москвич оштрафован за поджог мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
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Москвич поджег игрушки на мемориале
Москвич поджег игрушки на мемориале Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Московский Щербинский суд вынес решение оштрафовать жителя столицы, который совершил поджог мемориала, посвященного жертвам теракта в «Крокус сити холле», находящегося в поселении Десеновское. Об этом сообщается в документах суда.

По данным судебных материалов, копии которых есть у РИА Новости, обвиняемый спустя несколько дней после теракта в «Крокус Сити холле» проходил мимо памятника-воинам, участвовавших в локальных конфликтах. Там он обнаружил мягкие игрушки, оставленные россиянами, выразившими свою скорбь по поводу террористической атаки. Мужчина использовал зажигалку для поджога игрушек, что привело к возгоранию. Огонь нанес повреждения памятному камню. Памятник не был уничтожен, однако клининговые службы потратили около двух часов на устранение последствий загрязнения.

«Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа», — решил суд. Размер штрафа РИА Новости не уточняет. Также принято решение уничтожить зажигалку, которой москвич совершил поджог. 

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Тогда трагедия забрала жизни 145 человек, более 550 человек получили ранения и травмы. Все события можно посмотреть в сюжете URA.RU

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Московский Щербинский суд вынес решение оштрафовать жителя столицы, который совершил поджог мемориала, посвященного жертвам теракта в «Крокус сити холле», находящегося в поселении Десеновское. Об этом сообщается в документах суда. По данным судебных материалов, копии которых есть у РИА Новости, обвиняемый спустя несколько дней после теракта в «Крокус Сити холле» проходил мимо памятника-воинам, участвовавших в локальных конфликтах. Там он обнаружил мягкие игрушки, оставленные россиянами, выразившими свою скорбь по поводу террористической атаки. Мужчина использовал зажигалку для поджога игрушек, что привело к возгоранию. Огонь нанес повреждения памятному камню. Памятник не был уничтожен, однако клининговые службы потратили около двух часов на устранение последствий загрязнения. «Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа», — решил суд. Размер штрафа РИА Новости не уточняет. Также принято решение уничтожить зажигалку, которой москвич совершил поджог.  Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Тогда трагедия забрала жизни 145 человек, более 550 человек получили ранения и травмы. Все события можно посмотреть в сюжете URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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