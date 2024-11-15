Суд наказал москвича, который поджег мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Московский Щербинский суд вынес решение оштрафовать жителя столицы, который совершил поджог мемориала, посвященного жертвам теракта в «Крокус сити холле», находящегося в поселении Десеновское. Об этом сообщается в документах суда.
По данным судебных материалов, копии которых есть у РИА Новости, обвиняемый спустя несколько дней после теракта в «Крокус Сити холле» проходил мимо памятника-воинам, участвовавших в локальных конфликтах. Там он обнаружил мягкие игрушки, оставленные россиянами, выразившими свою скорбь по поводу террористической атаки. Мужчина использовал зажигалку для поджога игрушек, что привело к возгоранию. Огонь нанес повреждения памятному камню. Памятник не был уничтожен, однако клининговые службы потратили около двух часов на устранение последствий загрязнения.
«Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа», — решил суд. Размер штрафа РИА Новости не уточняет. Также принято решение уничтожить зажигалку, которой москвич совершил поджог.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Тогда трагедия забрала жизни 145 человек, более 550 человек получили ранения и травмы. Все события можно посмотреть в сюжете URA.RU.
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