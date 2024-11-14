В свердловские магазины попало 50 тонн сливочного масла, сделанного из воды

15 ноября 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Продукт сделан из непонятного сырья, а потому опасен Фото: Денис Моргунов © URA.RU В магазины Свердловской области попало 50 тонн фальсифицированного сливочного масла. В его изготовлении приняли участие сразу несколько предпринимателей, которые разбавили в два раза молоко растительными жирами и водой. Цепочку недобросовестных дельцов удалось раскрыть сотрудникам Уральского межрегионального управления Россельхознадзора благодаря системе «Меркурий». В пресс-службе ведомства рассказали URA.RU, как это было. «Изначально некачественное сырье изготовил ИП Безруков из Домодедово, разбавив молоко растительными жирами. Потом это сырье закупило ООО „Молочная индустрия“ из Московской области, затем оно попало в ООО „Млеко“ (Татарстан), которое развело сырье водой, увеличив массу вдвое. Эту „сливочную“ массу также использовало ООО „Молоко Поволжья“, тоже из Татарстана. Они изготовили пласты масла, которое поступило для расфасовки в Свердловскую область в адрес ИП Мухамадеева», — объяснили сотрудники. В свою очередь, Мухамадеев расфасовал полученные продукт под видом «Масла сливочного Традиционного высшего сорта с массовой долей жира 82,5%», которое через поставщиков ООО «ПК Маслодел», ИП Куваев и ИП Афанасьев поступило в торговые точки. Однако сотрудникам Россельхознадзора удалось выявить фальсификацию. «Такая цепочка „от сырья до конечного продукта“ привела к тому, что в итоге информация о характеристиках масла оказалась абсолютно недостоверной, вводящей потребителя в заблуждение. А подмена молочных жиров растительными указывает на мошеннические действия со стороны производителя», — резюмировали специалисты. Мухамадееву направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства РФ, а также прекращено действие деклараций о соответствии на сливочное масло. Документы о подделке поступят в прокуратуру, которая может потребовать изъять опасный продукт с прилавков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В магазины Свердловской области попало 50 тонн фальсифицированного сливочного масла. В его изготовлении приняли участие сразу несколько предпринимателей, которые разбавили в два раза молоко растительными жирами и водой. Цепочку недобросовестных дельцов удалось раскрыть сотрудникам Уральского межрегионального управления Россельхознадзора благодаря системе «Меркурий». В пресс-службе ведомства рассказали URA.RU, как это было. «Изначально некачественное сырье изготовил ИП Безруков из Домодедово, разбавив молоко растительными жирами. Потом это сырье закупило ООО „Молочная индустрия“ из Московской области, затем оно попало в ООО „Млеко“ (Татарстан), которое развело сырье водой, увеличив массу вдвое. Эту „сливочную“ массу также использовало ООО „Молоко Поволжья“, тоже из Татарстана. Они изготовили пласты масла, которое поступило для расфасовки в Свердловскую область в адрес ИП Мухамадеева», — объяснили сотрудники. В свою очередь, Мухамадеев расфасовал полученные продукт под видом «Масла сливочного Традиционного высшего сорта с массовой долей жира 82,5%», которое через поставщиков ООО «ПК Маслодел», ИП Куваев и ИП Афанасьев поступило в торговые точки. Однако сотрудникам Россельхознадзора удалось выявить фальсификацию. «Такая цепочка „от сырья до конечного продукта“ привела к тому, что в итоге информация о характеристиках масла оказалась абсолютно недостоверной, вводящей потребителя в заблуждение. А подмена молочных жиров растительными указывает на мошеннические действия со стороны производителя», — резюмировали специалисты. Мухамадееву направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства РФ, а также прекращено действие деклараций о соответствии на сливочное масло. Документы о подделке поступят в прокуратуру, которая может потребовать изъять опасный продукт с прилавков.