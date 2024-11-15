Киев атаковал курортный регион России

Дроны пытались атаковать Кубань
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 15 ноября была предотвращена атака, организованная ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Российские средства ПВО сбили 51 дрон, большинство из которых — над Краснодарским краем.
«36 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем», — сообщили в ведомстве. Еще три дрона сбиты над Крымом, два — над Белгородской областью. Также 10 беспилотников уничтожены над Азовским морем.
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