Киев атаковал курортный регион России

МО: беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край
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Дроны пытались атаковать Кубань
Дроны пытались атаковать Кубань Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 15 ноября была предотвращена атака, организованная ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Российские средства ПВО сбили 51 дрон, большинство из которых — над Краснодарским краем. 

«36 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем», — сообщили в ведомстве. Еще три дрона сбиты над Крымом, два — над Белгородской областью. Также 10 беспилотников уничтожены над Азовским морем. 

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В ночь на 15 ноября была предотвращена атака, организованная ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Российские средства ПВО сбили 51 дрон, большинство из которых — над Краснодарским краем.  «36 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем», — сообщили в ведомстве. Еще три дрона сбиты над Крымом, два — над Белгородской областью. Также 10 беспилотников уничтожены над Азовским морем. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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