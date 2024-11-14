В тюменских судах произошли новые назначения

Председателем Вагайского районного суда Тюменской области назначен Сергей Храмов. Соответствующий документ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Указ опубликован на официальном портале госорганов.
«Назначить на шестилетний срок полномочий. В том числе, в Вагайском районном суде Тюменской области на должность председателя — Храмова Сергея Борисовича», — говорится в документе.
Кроме того, в Ленинском районном суде Тюмени назначен новый заместитель председателя. Им стал Михаил Власов. Пополнился и перечень судей Тюменского района: указом на должность назначен Олег Марганов.
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