14 ноября 2024

В тюменских судах произошли новые назначения

Президент РФ назначил новых судей в судах Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Приказ о назначении судей подписал Владимир Путин
Приказ о назначении судей подписал Владимир Путин Фото:

Председателем Вагайского районного суда Тюменской области назначен Сергей Храмов. Соответствующий документ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Указ опубликован на официальном портале госорганов.

«Назначить на шестилетний срок полномочий. В том числе, в Вагайском районном суде Тюменской области на должность председателя — Храмова Сергея Борисовича», — говорится в документе.

Кроме того, в Ленинском районном суде Тюмени назначен новый заместитель председателя.  Им стал Михаил Власов. Пополнился и перечень судей Тюменского района: указом на должность назначен Олег Марганов.

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Председателем Вагайского районного суда Тюменской области назначен Сергей Храмов. Соответствующий документ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Указ опубликован на официальном портале госорганов. «Назначить на шестилетний срок полномочий. В том числе, в Вагайском районном суде Тюменской области на должность председателя — Храмова Сергея Борисовича», — говорится в документе. Кроме того, в Ленинском районном суде Тюмени назначен новый заместитель председателя.  Им стал Михаил Власов. Пополнился и перечень судей Тюменского района: указом на должность назначен Олег Марганов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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