Будет ли магнитная буря 16 ноября 2024: последние данные ученых

Слабая магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 16 ноября. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ. Какой силы будет небесная активность в этот день, и когда ждать магнитных штормов — в материале URA.RU.
Правда ли, что 16 ноября на Земле ожидается магнитная буря
Такая вероятность есть, но она, судя по последним данным специалистов, невелика. Ученые прогнозируют вероятность магнитной бури 16 ноября в 10%, что крайне мало. Вероятность сильного магнитного шторма вообще оценивается в 1%.
Уровень геомагнитной активности будет в течение дня будет колебаться в районе двух-трех баллов. Ученые относят это к спокойно магнитосфере.
Когда ожидать следующую магнитную бурю
До конца месяца сильных магнитных бурь не ожидается. Лишь 20 числа уровень геомагнитной активности будет немного повышен и покажет 4 балла, что относится к слабой магнитной буре. А вот 8 декабря небесные волнения достигнут шоковых пяти баллов — специалисты классифицируют это уже как красный уровень магнитной активности, но все еще относящийся к G1, то есть слабой магнитной буре.
Как подготовиться к магнитной буре
Хотя научное сообщество пока не пришло к единому мнению о влиянии магнитных бурь на здоровье людей, многие врачи и специалисты считают, что такие явления могут оказывать воздействие на самочувствие некоторых людей. Особенно чувствительными к изменениям геомагнитной обстановки считаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями и те, кто страдает от метеозависимости.
Чтобы снизить возможное неблагоприятное воздействие магнитных бурь, она призывают следовать простым правилам:
Соблюдайте режим сна и бодрствования. Полноценный сон помогает организму восстанавливать силы и поддерживать нормальную работу нервной системы. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные.
Питайтесь сбалансировано и полезно. В дни магнитных бурь особенно важно следить за своим рационом. Включите в меню больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и нежирного мяса. Избегайте тяжелой пищи, которая может вызывать дискомфорт и перегружать пищеварительную систему.
Ведите активный образ жизни. Регулярные физические нагрузки помогают улучшить кровообращение, укрепить иммунитет и повысить общий тонус организма. Даже простая прогулка на свежем воздухе может значительно улучшить ваше состояние во время магнитной бури.
Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и табака. Эти вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут усугубить симптомы, связанные с магнитными бурями. Постарайтесь ограничить их употребление или вовсе отказаться от них в этот период.
Следите за уровнем стресса. Стрессовые ситуации могут усилить негативные эффекты магнитных бурь. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, чтобы сохранить спокойствие и равновесие.
Принимайте необходимые лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно принимайте назначенные врачом препараты в соответствии с рекомендациями.
Контролируйте артериальное давление. Людям с гипертонией следует особенно внимательно следить за показателями давления в дни магнитных бурь. При необходимости используйте тонометр для контроля и при резких изменениях обратитесь к врачу.
Ограничьте пребывание под прямыми солнечными лучами. Солнечная активность также влияет на интенсивность магнитных бурь. Поэтому старайтесь избегать длительного нахождения на солнце в эти периоды.
Поддерживайте водный баланс. Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания и поддерживать нормальное функционирование всех систем организма.
Планируйте важные дела заранее. Если вам предстоит важное событие или встреча, постарайтесь завершить подготовку к ним до начала магнитной бури, чтобы минимизировать стресс и нагрузку на организм.
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