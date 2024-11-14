Бывший чиновник из администрации Варгашинского округа (Курганская область) и местный бизнесмен-аграрий подозреваются в махинациях с государственными субсидиями, связанными с землей. Они организовали якобы фейковую мелиорацию, что позволило аграрию незаконно получить миллионы рублей государственных денег, а клерку — повысить план. Такую информацию корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«За ввод земли в оборот предприниматель получил четыре миллиона рублей государственных денег. При этом бывший чиновник вроде не имел финансового интереса. Он это делал ради цифровых показателей в работе», — утверждают источники.
Подозрительные показатели вскрылись в ходе проверки. На месте было обнаружено, что заявленные к мелиорации (процесс улучшения состояния почвы) участки на самом деле заросли бурьяном, что ставит под вопрос законность получения субсидий. Сейчас силовые структуры рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против бывшего чиновника и бизнесмена.
Корреспондент URA.RU обращалась за комментарием в отдел сельского хозяйства администрации Варгашинского округа. Там уточнили, что чиновник уже два года не работает в мэрии. При этом им неизвестно о каки-либо претензиях к бывшему коллеге. Также журналист обратилась за комментарием в силовые ведомства. Ответ ожидается.
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