Мужчина, который в октябре кинул в официанта одного из тюменских заведений поднос с едой, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве утверждено, сообщает в telegram-кнале объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
«В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве в торговом центре. Личность хулигана была установлена благодаря видеозаписи, распространенной в сети Интернет», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало URA.RU, конфликт произошел в заведении фаст-фуда. Недовольство клиента вызвало наличие в бургере бекона. Мужчина начал грубить, а затем бросил в лицо официанту поднос с остатками еды.
В настоящий момент обвиняемый заключен под стражу. Рассмотрением дела займется Центральный районный суд Тюмени.
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