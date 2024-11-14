14 ноября 2024

Дело тюменского любителя кидать подносы передали в суд. Видео

В Тюмени будут судить мужчину, кинувшего в официанта поднос с едой
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной ссоры в кафе стал состав бургера
Причиной ссоры в кафе стал состав бургера Фото:

Мужчина, который в октябре кинул в официанта одного из тюменских заведений поднос с едой, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве утверждено, сообщает в telegram-кнале объединенная пресс-служба региональной судебной системы. 

«В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве в торговом центре. Личность хулигана была установлена благодаря видеозаписи, распространенной в сети Интернет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало URA.RU, конфликт произошел в заведении фаст-фуда. Недовольство клиента вызвало наличие в бургере бекона. Мужчина начал грубить, а затем бросил в лицо официанту поднос с остатками еды.

В настоящий момент обвиняемый заключен под стражу. Рассмотрением дела займется Центральный районный суд Тюмени.

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Мужчина, который в октябре кинул в официанта одного из тюменских заведений поднос с едой, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве утверждено, сообщает в telegram-кнале объединенная пресс-служба региональной судебной системы.  «В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве в торговом центре. Личность хулигана была установлена благодаря видеозаписи, распространенной в сети Интернет», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, конфликт произошел в заведении фаст-фуда. Недовольство клиента вызвало наличие в бургере бекона. Мужчина начал грубить, а затем бросил в лицо официанту поднос с остатками еды. В настоящий момент обвиняемый заключен под стражу. Рассмотрением дела займется Центральный районный суд Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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