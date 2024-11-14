14 ноября 2024

В ДТП в Перми пострадали пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария в Индустриальном районе Перми произошла 15 ноября в 00:03
Авария в Индустриальном районе Перми произошла 15 ноября в 00:03 Фото:

Сегодня ночью в Индустриальном районе Перми произошло ДТП. В автоаварии пострадали пять человек.

«Сегодня около 00:03 по шоссе Космонавтов со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Братьев Игнатовых двигался автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился мужчина 2003 года рождения. У дома №152 он столкнулся с автомобилем Lexus, которым управлял водитель 1961 года рождения. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на красный свет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП травмы получили пять человек. В больницу доставили обоих водителей, двоих пассажиров ВАЗ 2004 и 2005 годов рождения и пассажирку Lexus 1964 года рождения. По факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Сегодня ночью в Индустриальном районе Перми произошло ДТП. В автоаварии пострадали пять человек. «Сегодня около 00:03 по шоссе Космонавтов со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Братьев Игнатовых двигался автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился мужчина 2003 года рождения. У дома №152 он столкнулся с автомобилем Lexus, которым управлял водитель 1961 года рождения. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на красный свет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП травмы получили пять человек. В больницу доставили обоих водителей, двоих пассажиров ВАЗ 2004 и 2005 годов рождения и пассажирку Lexus 1964 года рождения. По факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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