В ДТП в Перми пострадали пять человек

Сегодня ночью в Индустриальном районе Перми произошло ДТП. В автоаварии пострадали пять человек.
«Сегодня около 00:03 по шоссе Космонавтов со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Братьев Игнатовых двигался автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился мужчина 2003 года рождения. У дома №152 он столкнулся с автомобилем Lexus, которым управлял водитель 1961 года рождения. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на красный свет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП травмы получили пять человек. В больницу доставили обоих водителей, двоих пассажиров ВАЗ 2004 и 2005 годов рождения и пассажирку Lexus 1964 года рождения. По факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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