14 ноября 2024

В Челябинске закроют сезон игр КВН

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Фестиваль КВН «Снежные Буераки» проходит в Челябинске уже в 28-й раз
Фестиваль КВН «Снежные Буераки» проходит в Челябинске уже в 28-й раз Фото:

В Челябинске 30 ноября состоится закрытие сезона игр КВН. Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Юность». На 28-ом фестивале «Снежные Буераки» выступят лучшие команды текущего сезона, сообщили в Центральной Уральской Лиге КВН.

«Зима близко...пора завершать сезон КВН, так сделаем это грандиозно! Записывайте: 30 ноября в 17:00 во Дворце спорта „Юность“ — Снежные Буераки!» — написали в группе во «ВКонтакте» «Центральная Уральская Лига КВН».

Фестиваль соберет участников из различных лиг КВН, включая Школьную, Открытую и Центральную Уралку. На финальном мероприятии сезона будут представлены команды как из Челябинской области, так и из других городов, включая «Ровеньки» из Орла и «Город N» и Кременкульский ДК «Родня».

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В Челябинске 30 ноября состоится закрытие сезона игр КВН. Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Юность». На 28-ом фестивале «Снежные Буераки» выступят лучшие команды текущего сезона, сообщили в Центральной Уральской Лиге КВН. «Зима близко...пора завершать сезон КВН, так сделаем это грандиозно! Записывайте: 30 ноября в 17:00 во Дворце спорта „Юность“ — Снежные Буераки!» — написали в группе во «ВКонтакте» «Центральная Уральская Лига КВН». Фестиваль соберет участников из различных лиг КВН, включая Школьную, Открытую и Центральную Уралку. На финальном мероприятии сезона будут представлены команды как из Челябинской области, так и из других городов, включая «Ровеньки» из Орла и «Город N» и Кременкульский ДК «Родня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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