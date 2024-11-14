В Челябинске закроют сезон игр КВН

В Челябинске 30 ноября состоится закрытие сезона игр КВН. Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Юность». На 28-ом фестивале «Снежные Буераки» выступят лучшие команды текущего сезона, сообщили в Центральной Уральской Лиге КВН.
«Зима близко...пора завершать сезон КВН, так сделаем это грандиозно! Записывайте: 30 ноября в 17:00 во Дворце спорта „Юность“ — Снежные Буераки!» — написали в группе во «ВКонтакте» «Центральная Уральская Лига КВН».
Фестиваль соберет участников из различных лиг КВН, включая Школьную, Открытую и Центральную Уралку. На финальном мероприятии сезона будут представлены команды как из Челябинской области, так и из других городов, включая «Ровеньки» из Орла и «Город N» и Кременкульский ДК «Родня».
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