Куйвашев стал профессором. Видео

Губернатору Куйвашеву присвоили звание почетного профессора УрГЮУ
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Куйвашеву вручили профессорскую мантию и академическую конфедератку
Куйвашеву вручили профессорскую мантию и академическую конфедератку Фото:

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева удостоили звания почетного профессора Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Ректор вуза Владимир Бублик лично вручил главе региона соответствующее удостоверение и символы профессорского статуса во время торжественной церемонии, рассказали в областном департаменте информполитики.

«Звание почетного профессора Уральского государственного юридического университета присвоено Евгению Куйвашеву. Ректор вуза Владимир Бублик вручил губернатору удостоверение, памятный знак, профессорскую мантию и академическую конфедератку», — следует из сообщения.

Куйвашев с 1991 по 1993 годы обучался в Тобольском медицинском училище по специальности «стоматолог-ортодонт». В 1999 году он окончил юридический факультет в Московском военном институте Федеральной пограничной службы РФ, а в 2010-м прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление».

В разное время также обсуждалось, что Куйвашев якобы обучался в Йельском университете (США). Сам он уточнял, что лишь слушал лекции.

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Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева удостоили звания почетного профессора Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Ректор вуза Владимир Бублик лично вручил главе региона соответствующее удостоверение и символы профессорского статуса во время торжественной церемонии, рассказали в областном департаменте информполитики. «Звание почетного профессора Уральского государственного юридического университета присвоено Евгению Куйвашеву. Ректор вуза Владимир Бублик вручил губернатору удостоверение, памятный знак, профессорскую мантию и академическую конфедератку», — следует из сообщения. Куйвашев с 1991 по 1993 годы обучался в Тобольском медицинском училище по специальности «стоматолог-ортодонт». В 1999 году он окончил юридический факультет в Московском военном институте Федеральной пограничной службы РФ, а в 2010-м прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление». В разное время также обсуждалось, что Куйвашев якобы обучался в Йельском университете (США). Сам он уточнял, что лишь слушал лекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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