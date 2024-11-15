Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева удостоили звания почетного профессора Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Ректор вуза Владимир Бублик лично вручил главе региона соответствующее удостоверение и символы профессорского статуса во время торжественной церемонии, рассказали в областном департаменте информполитики.
«Звание почетного профессора Уральского государственного юридического университета присвоено Евгению Куйвашеву. Ректор вуза Владимир Бублик вручил губернатору удостоверение, памятный знак, профессорскую мантию и академическую конфедератку», — следует из сообщения.
Куйвашев с 1991 по 1993 годы обучался в Тобольском медицинском училище по специальности «стоматолог-ортодонт». В 1999 году он окончил юридический факультет в Московском военном институте Федеральной пограничной службы РФ, а в 2010-м прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление».
В разное время также обсуждалось, что Куйвашев якобы обучался в Йельском университете (США). Сам он уточнял, что лишь слушал лекции.
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