Курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в Екатеринбурге

15 ноября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на улице Уктусской (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в машине. ЧП произошло на улице Уктусской, сообщил источник URA.RU в силовой среде. «Все случилось в автомобиле Sollers Atlant в ночь на 14 ноября. Известно, что пострадавшей недавно исполнилось 17 лет, она учится в колледже. Приехала из Нижнего Тагила», — сказал собеседник агентства. Подозреваемый задержан. В момент преступления он, скорее всего, был пьян. В его автомобиле нашли бутылку рома. Комментарий от свердловского СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в машине. ЧП произошло на улице Уктусской, сообщил источник URA.RU в силовой среде. «Все случилось в автомобиле Sollers Atlant в ночь на 14 ноября. Известно, что пострадавшей недавно исполнилось 17 лет, она учится в колледже. Приехала из Нижнего Тагила», — сказал собеседник агентства. Подозреваемый задержан. В момент преступления он, скорее всего, был пьян. В его автомобиле нашли бутылку рома. Комментарий от свердловского СКР ожидается.