Курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в Екатеринбурге

ЧП произошло на улице Уктусской (архивное фото)
В Екатеринбурге курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в машине. ЧП произошло на улице Уктусской, сообщил источник URA.RU в силовой среде.
«Все случилось в автомобиле Sollers Atlant в ночь на 14 ноября. Известно, что пострадавшей недавно исполнилось 17 лет, она учится в колледже. Приехала из Нижнего Тагила», — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый задержан. В момент преступления он, скорее всего, был пьян. В его автомобиле нашли бутылку рома. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
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