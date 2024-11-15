Курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в Екатеринбурге

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ЧП произошло на улице Уктусской (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в машине. ЧП произошло на улице Уктусской, сообщил источник URA.RU в силовой среде.

«Все случилось в автомобиле Sollers Atlant в ночь на 14 ноября. Известно, что пострадавшей недавно исполнилось 17 лет, она учится в колледже. Приехала из Нижнего Тагила», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан. В момент преступления он, скорее всего, был пьян. В его автомобиле нашли бутылку рома. Комментарий от свердловского СКР ожидается.

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В Екатеринбурге курьер «Яндекса» изнасиловал студентку в машине. ЧП произошло на улице Уктусской, сообщил источник URA.RU в силовой среде. «Все случилось в автомобиле Sollers Atlant в ночь на 14 ноября. Известно, что пострадавшей недавно исполнилось 17 лет, она учится в колледже. Приехала из Нижнего Тагила», — сказал собеседник агентства. Подозреваемый задержан. В момент преступления он, скорее всего, был пьян. В его автомобиле нашли бутылку рома. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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