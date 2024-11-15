Полпред Жога предупредил об «афганском синдроме» после окончания СВО

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Полпред Артем Жога заявил, что после окончания СВО нужно сосредоточиться на социализации солдат Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге идет форум «Города России»

Для предотвращения 'афганского синдрома' после окончания спецоперации России на Украине необходимо сосредоточиться на социализации солдат. Военные сталкиваются с психоэмоциональными трудностями, что затрудняет их интеграцию в гражданскую жизнь. Важным является создание возможностей для трудоустройства, включая обучение новым специальностям. Об этом заявил полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога, передает журналист URA.RU.

«СВО рано или поздно закончится. И тысячи ребят будут возвращаться домой. И с ними нужно будет работать. И у нас уже будет налажен механизм, налажен алгоритм действий для принятия этих ребят в социальную жизнь. То есть уже будут наработки технических организаций. Будет налажен механизм обучения. Будет налажен механизм работы с ними в психологическом формате. Был вопрос как-то: как избежать „афганского синдрома“. У нас был сложный момент в нашей стране. Они приходили, но не находили себя ни в чем. А многие люди — криминальные структуры, криминалитет — привлекали их в разные, сами знаете какие организации. Ну, я рос в 90-х годах, я знаю, что это такое, да. Поэтому это тоже одно из таких вот направлений. Чтобы привлечь потом ребят и не упустить их», — сказал полпред Жога на заседании Совета по развитию местного самоуправления на площадке форума «Города России», который проходит в Екатеринбурге.

Уральский полпред демонстрирует особую заботу о поддержке солдат, участвующих в специальной военной операции. 14 ноября на форуме «Города России», где присутствовал и глава СПЧ Валерий Фадеев, внимание было акцентировано на важности социальной защиты военнослужащих. Артем Жога подчеркнул необходимость введения льгот для тех военнослужащих, которые выполняли свой долг в рамках СВО, но не подписывали контракт с Министерством обороны. Вся актуальная информация с мероприятия — в отдельном сюжете URA.RU.

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Для предотвращения 'афганского синдрома' после окончания спецоперации России на Украине необходимо сосредоточиться на социализации солдат. Военные сталкиваются с психоэмоциональными трудностями, что затрудняет их интеграцию в гражданскую жизнь. Важным является создание возможностей для трудоустройства, включая обучение новым специальностям. Об этом заявил полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога, передает журналист URA.RU. «СВО рано или поздно закончится. И тысячи ребят будут возвращаться домой. И с ними нужно будет работать. И у нас уже будет налажен механизм, налажен алгоритм действий для принятия этих ребят в социальную жизнь. То есть уже будут наработки технических организаций. Будет налажен механизм обучения. Будет налажен механизм работы с ними в психологическом формате. Был вопрос как-то: как избежать „афганского синдрома“. У нас был сложный момент в нашей стране. Они приходили, но не находили себя ни в чем. А многие люди — криминальные структуры, криминалитет — привлекали их в разные, сами знаете какие организации. Ну, я рос в 90-х годах, я знаю, что это такое, да. Поэтому это тоже одно из таких вот направлений. Чтобы привлечь потом ребят и не упустить их», — сказал полпред Жога на заседании Совета по развитию местного самоуправления на площадке форума «Города России», который проходит в Екатеринбурге. Уральский полпред демонстрирует особую заботу о поддержке солдат, участвующих в специальной военной операции. 14 ноября на форуме «Города России», где присутствовал и глава СПЧ Валерий Фадеев, внимание было акцентировано на важности социальной защиты военнослужащих. Артем Жога подчеркнул необходимость введения льгот для тех военнослужащих, которые выполняли свой долг в рамках СВО, но не подписывали контракт с Министерством обороны. Вся актуальная информация с мероприятия — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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