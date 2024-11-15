Свердловчанин расстрелял двух подростков

15 ноября 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

ЧП произошло вечером 14 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял двух мальчиков (13 и 14 лет), поругавшись с ними. Парни выжили, их доставили в больницу. Подробности происшествия, случившегося вечером 14 ноября, URA.RU рассказали в силовых структурах. «По версии следствия, возле одного из домов по улице Маяковского два мальчика получили огнестрельные ранения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — сказал старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга. Стрельба раздалась на территории частного дома. Пострадавших госпитализировали. Следователи СКР выясняют мотив мужчины. Вот как ЧП прокомментировал глава пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерий Горелых: «Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 22:50 из приемного отделения городской больницы. Медработника рассказала, что за помощью обратились родители и два подростка. Один обучается в школе №1, другой в школе №6. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Безнаказанным преступление не останется». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял двух мальчиков (13 и 14 лет), поругавшись с ними. Парни выжили, их доставили в больницу. Подробности происшествия, случившегося вечером 14 ноября, URA.RU рассказали в силовых структурах. «По версии следствия, возле одного из домов по улице Маяковского два мальчика получили огнестрельные ранения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — сказал старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга. Стрельба раздалась на территории частного дома. Пострадавших госпитализировали. Следователи СКР выясняют мотив мужчины. Вот как ЧП прокомментировал глава пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерий Горелых: «Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 22:50 из приемного отделения городской больницы. Медработника рассказала, что за помощью обратились родители и два подростка. Один обучается в школе №1, другой в школе №6. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Безнаказанным преступление не останется».