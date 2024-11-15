Свердловчанин расстрелял двух подростков

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
ЧП произошло вечером 14 ноября Фото:

В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял двух мальчиков (13 и 14 лет), поругавшись с ними. Парни выжили, их доставили в больницу. Подробности происшествия, случившегося вечером 14 ноября, URA.RU рассказали в силовых структурах.

«По версии следствия, возле одного из домов по улице Маяковского два мальчика получили огнестрельные ранения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — сказал старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.

Стрельба раздалась на территории частного дома. Пострадавших госпитализировали. Следователи СКР выясняют мотив мужчины.

Вот как ЧП прокомментировал глава пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерий Горелых: «Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 22:50 из приемного отделения городской больницы. Медработника рассказала, что за помощью обратились родители и два подростка. Один обучается в школе №1, другой в школе №6. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Безнаказанным преступление не останется».

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В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял двух мальчиков (13 и 14 лет), поругавшись с ними. Парни выжили, их доставили в больницу. Подробности происшествия, случившегося вечером 14 ноября, URA.RU рассказали в силовых структурах. «По версии следствия, возле одного из домов по улице Маяковского два мальчика получили огнестрельные ранения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — сказал старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга. Стрельба раздалась на территории частного дома. Пострадавших госпитализировали. Следователи СКР выясняют мотив мужчины. Вот как ЧП прокомментировал глава пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерий Горелых: «Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 22:50 из приемного отделения городской больницы. Медработника рассказала, что за помощью обратились родители и два подростка. Один обучается в школе №1, другой в школе №6. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Безнаказанным преступление не останется».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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