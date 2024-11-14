Сколько лет пермякам нужно копить на покупку квартиры

Чтобы купить квартиру на вторичном рынке в Пермском крае, жителям региона нужно копить более пяти лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федерального портала «Мир квартир».
«В Пермском крае средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет 4,3 млн рублей. При средней заработной плате 70,5 тысячи рублей в месяц жителям региона необходимо 5,1 года, чтобы накопить необходимую сумму», — сказано в исследовании.
Дольше всего копить придется жителям республики Дагестан (15,9 лет), Ингушетия (13,2 лет) и города Севастополя (13,1 лет). Уточняется, что цена была взята из собственной аналитики портала, а размер заработной платы — из открытых данных Росстата. Специалисты сервиса подразумевали, что зарплата будет откладываться полностью. В теории это возможно, если в семье есть другой работающий человек. Также в исследовании не учитывали, что горожане могут хранить свои деньги на банковских вкладах и копить быстрее за счет процентов.
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