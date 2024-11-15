Пермский губернатор Махонин встретился с руководством Минэкономразвития РФ

Дмитрий Махонин обсудил развитие Пермского университета с руководством Минэкономразвития РФ
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с руководством Министерства экономического развития РФ. В ней участвовал и бывший глава региона Максим Решетников.
«На встрече обсуждались экономические вопросы. Одной из тем для обсуждения стало развитие Пермского госуниверситета», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Минпрома РФ Антоном Алихановым. Они обсудили развитие предприятий региона и меры их поддержки.
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