Пермский губернатор Махонин встретился с руководством Минэкономразвития РФ

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Дмитрий Махонин обсудил развитие Пермского университета с руководством Минэкономразвития РФ
Дмитрий Махонин обсудил развитие Пермского университета с руководством Минэкономразвития РФ Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с руководством Министерства экономического развития РФ. В ней участвовал и бывший глава региона Максим Решетников.

«На встрече обсуждались экономические вопросы. Одной из тем для обсуждения стало развитие Пермского госуниверситета», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к министерству.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Минпрома РФ Антоном Алихановым. Они обсудили развитие предприятий региона и меры их поддержки. 

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с руководством Министерства экономического развития РФ. В ней участвовал и бывший глава региона Максим Решетников. «На встрече обсуждались экономические вопросы. Одной из тем для обсуждения стало развитие Пермского госуниверситета», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к министерству. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Минпрома РФ Антоном Алихановым. Они обсудили развитие предприятий региона и меры их поддержки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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