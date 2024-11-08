Губернатор Махонин встретился с главой Минпрома РФ Антоном Алихановым

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Минпрома РФ Антоном Алихановым. Они обсудили развитие предприятий региона и меры их поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.
«Одним из важных вопросов для нас является подготовка кадров для промышленности региона. Для этого вкладываемся в развитие среднего образования, здесь нам помогают сами промышленники», — рассказал Дмитрий Махонин.
Он отметил, что в крае обновляют образовательную инфраструктуру, закупают оборудование, студентам проводят занятия на предприятиях. Для детей запустили в школах профильные классы. Что же касается мер поддержки предприятий, то региональные власти используют федеральные и краевые программы. Например, льготные займы, присвоение проектам статуса «приоритетный инвестиционный». В первую очередь помощь оказывается предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ, добавил губернатор.
Алиханов отметил рост промышленного производства в Пермском крае. Этот показатель увеличивается быстрее среднероссийских показателей. Глава Минпрома РФ отметил хорошие темпы развития в отрасли химии, металлургии и машиностроения. «Со своей стороны в последние годы мы достаточно объемно помогаем промышленным предприятиям, на поддержку направляем более 20 млрд рублей по различным федеральным программам», — прокомментировал Алиханов.
Министр добавил, что пермские предприятия активно используют займы Фонда развития промышленности. Так было привлечено 25 млрд рублей. В планах региональных и федеральных властей развивать производства в отрасли гражданской авиации.
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