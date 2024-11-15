Спрос на новые полноприводные автомобили резко вырос в Челябинской области

Спрос на новые полноприводные автомобили вырос в Челябинской области на 31,1% за квартал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В категории полноприводных автомобилей мы наблюдаем следующую динамику: за третий квартал спрос растет быстрее, чем год к году — на 31,1% и 24% соответственно. Это свидетельствует о некоторой сезонности интереса к машинам с полным приводом», — сообщили URA.RU 15 ноября в пресс-службе сервиса.
Средняя цена таких машин составила 3 772 000 рублей. Лидером спроса в Челябинской области стал ВАЗ (LADA) Niva Legend (17,9%), на втором месте — GAC GS8 (8,3%), на третьем — Geely Monjaro (7,9%). Четвертую строчку заняла еще одна модель этого бренда — Atlas (4,5%), замыкает пятерку лидеров Kia Seltos (4,4%). По динамике спроса на первом месте оказался автомобиль Geely Monjaro: интерес к нему вырос почти в четыре раза.
Число объявлений о продаже новых полноприводных автомобилей в Челябинской области выросло более чем в два раза за год и на 26,8% за квартал, сообщили в Авито Авто. Здесь лидером также оказался автомобиль ВАЗ (LADA) Niva Legend (6,5%), на второй строке — Geely Monjaro (4,3%), на третьей и четвертой позициях с одинаковым показателем GAC GS8 и Geely Atlas (1,7%).
В условиях непростого российского климата полноприводные автомобили обеспечивают комфорт движения даже в самых сложных погодных условиях. Это объясняет высокую долю спроса на них, уверен руководитель по продажам новых автомобилей в Авито Артем Хомутинников.
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