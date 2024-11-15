В Кургане создан новый джазовый коллектив

В Камерном зале Курганской филармонии состоялось заседание художественного совета, на котором было принято решение о создании нового джазового коллектива. Об этом пишет областная филармония.
«В Курганской филармонии возрождается жанр, представляющий джазовую музыку. У коллектива еще даже нет названия, но мы спешим поделиться с вами этой радостной новостью», — указано в сообщении филармонии в соцсети «ВКонтакте». Состав коллектива уже известен.
Анастасия Табакова (вокал)
Талантливая вокалистка с ярким голосом и харизмой. Она активно выступает на сценах Кургана и других городов, участвуя в различных музыкальных проектах. Анастасия известна своим разнообразным репертуаром, включающим как джазовые стандарты, так и современные композиции.
Анна Нечаева (кларнет)
Виртуозная кларнетистка, которая привносит в коллектив уникальное звучание. Она имеет опыт выступлений как в классической, так и в джазовой музыке. Анна активно участвует в различных ансамблях и оркестрах, демонстрируя свои навыки на концертах и фестивалях.
Кирилл Егорычев (фортепиано)
Пианист с богатым опытом работы в разных музыкальных жанрах. Он не только аккомпанирует другим музыкантам, но и выступает с сольными программами. Кирилл известен своей способностью создавать атмосферу на концертах, а также мастерством исполнения как классических произведений, так и джазовых импровизаций.
Константин Пустовалов (контрабас)
Контрабасист, играющий важную роль в ритмической основе коллектива. Его опыт работы в различных музыкальных жанрах позволяет ему адаптироваться к любому стилю исполнения. Константин активно участвует в музыкальных проектах и выступлениях, внося свой вклад в создание гармоничного звучания.
Николай Михайлов (ударные)
Барабанщик с впечатляющим опытом игры в джазовых и эстрадных коллективах. Он известен своим чувством ритма и умением создавать динамичные музыкальные моменты. Николай активно выступает на концертах и фестивалях, демонстрируя свои навыки как солист и участник ансамбля.
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