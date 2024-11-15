В Екатеринбурге построят новую улицу возле ТРЦ Veer Mall. Карта

15 ноября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Работы планируют закончить в следующем году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра Veer Mall построят новую улицу — Широтная Южная. Она соединит проспект Космонавтов и перспективную улицу Меридиональная. Работы планируют закончить к концу октября 2025-го. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документации, стоимость проекта оценили в 92,5 миллиона рублей. Длина основной проезжей части составляет 260 метров, а ширина — 2,5 метра. Местный проезд длиной 76 метров обустроят парковками на восемь машиномест, а также тротуаром и велодорожкой. Еще на новом участке установят 20 светильников, высадят липы и сирень, поставят шесть скамеек и три урны. Там же запланирована еще одна парковка, но уже платная и на 30 мест. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра Veer Mall построят новую улицу — Широтная Южная. Она соединит проспект Космонавтов и перспективную улицу Меридиональная. Работы планируют закончить к концу октября 2025-го. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документации, стоимость проекта оценили в 92,5 миллиона рублей. Длина основной проезжей части составляет 260 метров, а ширина — 2,5 метра. Местный проезд длиной 76 метров обустроят парковками на восемь машиномест, а также тротуаром и велодорожкой. Еще на новом участке установят 20 светильников, высадят липы и сирень, поставят шесть скамеек и три урны. Там же запланирована еще одна парковка, но уже платная и на 30 мест.