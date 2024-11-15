В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра Veer Mall построят новую улицу — Широтная Южная. Она соединит проспект Космонавтов и перспективную улицу Меридиональная. Работы планируют закончить к концу октября 2025-го. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документации, стоимость проекта оценили в 92,5 миллиона рублей. Длина основной проезжей части составляет 260 метров, а ширина — 2,5 метра. Местный проезд длиной 76 метров обустроят парковками на восемь машиномест, а также тротуаром и велодорожкой.
Еще на новом участке установят 20 светильников, высадят липы и сирень, поставят шесть скамеек и три урны. Там же запланирована еще одна парковка, но уже платная и на 30 мест.
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