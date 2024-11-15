В Екатеринбурге построят новую улицу возле ТРЦ Veer Mall. Карта

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Сентябрь настал, а краски остались. Пермь, дорожные работы, коммунальные службы, ремонт, дорога, рабочие, конусы
Работы планируют закончить в следующем году Фото:

В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра Veer Mall построят новую улицу — Широтная Южная. Она соединит проспект Космонавтов и перспективную улицу Меридиональная. Работы планируют закончить к концу октября 2025-го. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, стоимость проекта оценили в 92,5 миллиона рублей. Длина основной проезжей части составляет 260 метров, а ширина — 2,5 метра. Местный проезд длиной 76 метров обустроят парковками на восемь машиномест, а также тротуаром и велодорожкой.

Еще на новом участке установят 20 светильников, высадят липы и сирень, поставят шесть скамеек и три урны. Там же запланирована еще одна парковка, но уже платная и на 30 мест.

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В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра Veer Mall построят новую улицу — Широтная Южная. Она соединит проспект Космонавтов и перспективную улицу Меридиональная. Работы планируют закончить к концу октября 2025-го. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документации, стоимость проекта оценили в 92,5 миллиона рублей. Длина основной проезжей части составляет 260 метров, а ширина — 2,5 метра. Местный проезд длиной 76 метров обустроят парковками на восемь машиномест, а также тротуаром и велодорожкой. Еще на новом участке установят 20 светильников, высадят липы и сирень, поставят шесть скамеек и три урны. Там же запланирована еще одна парковка, но уже платная и на 30 мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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