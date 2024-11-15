Песков объяснил, чем Шойгу уже больше недели занят Китае

Длительная поездка секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Китай связана с тем, что необходимо проработать самые чувствительные области взаимодействия. Так представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Шойгу уже больше неделе находится в КНР.
«Это связано с теми самыми особыми отношениями партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области взаимодействия. Это требует контактов на всех уровнях. Поездка Шойгу является одним из звеньев цепи этого широкого диалога», — поделился Песков с журналистами.
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