Песков объяснил, чем Шойгу уже больше недели занят Китае

Песков: длительная поездка Шойгу в Китай связана с особенными отношениями
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шойгу уже больше недели находится в Китае
Сергей Шойгу уже больше недели находится в Китае Фото:

Длительная поездка секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Китай связана с тем, что необходимо проработать самые чувствительные области взаимодействия. Так представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Шойгу уже больше неделе находится в КНР. 

«Это связано с теми самыми особыми отношениями партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области взаимодействия. Это требует контактов на всех уровнях. Поездка Шойгу является одним из звеньев цепи этого широкого диалога», — поделился Песков с журналистами.

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Длительная поездка секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Китай связана с тем, что необходимо проработать самые чувствительные области взаимодействия. Так представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Шойгу уже больше неделе находится в КНР.  «Это связано с теми самыми особыми отношениями партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области взаимодействия. Это требует контактов на всех уровнях. Поездка Шойгу является одним из звеньев цепи этого широкого диалога», — поделился Песков с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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