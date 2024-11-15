Кремль отреагировал на кадровые решения Трампа

Кремль не намерен вмешиваться во внутреннюю политику США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение на пост госсекретаря Штатов Марко Рубио, который считает Китай врагом Соединенных Штатов.
«Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. Мы этого не делали и не делаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла. При этом, как отметил представитель Кремля, у России с Китаем складываются «отношения особо привилегированного стратегического партнерства». Со стороны Пекина, по его словам, также исходит встречная политическая поля.
Ранее агентство Reuters писало, что назначение на пост госсекретаря Штатов сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио приведет к ужесточению курса государства по отношению к Китаю. По мнению авторов статьи, в глубине души он считает, что Китай — враг Соединенных Штатов.
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