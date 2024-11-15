«Кидались снежками»: появилась версия расстрела школьников в Красноуральске

Мужчина расстрелял подростков Дениса и Степана в Красноуральске (Свердловская область), потому что они якобы дразнили его и кидали ему в окна снежки. Подробности происшествия URA.RU рассказали два местных жителя.
«Мальчики постоянно ходили к этому мужчине, доставали его. Он уже один раз стрелял в них, но только солью. А сейчас, видимо, терпение кончилось», — сказал собеседник агентства.
По словам второго, пострадавшие якобы известны тем, что буллят сверстников. «За это они регулярно получали. Но все никак не могут успокоиться. Вот их снова наказали», — добавил источник.
Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. Трое парней возвращались с тренировки и поссорились с мужчиной по пути домой. Он вытащил ружье и открыл стрельбу. Двое пострадали. Их доставили в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Подробнее об истории — в сюжете агентства.
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