«Кидались снежками»: появилась версия расстрела школьников в Красноуральске

Детская шалость привела к стрельбе в Красноуральске

15 ноября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

По одной из версий, школьники дразнили мужчину (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков Мужчина расстрелял подростков Дениса и Степана в Красноуральске (Свердловская область), потому что они якобы дразнили его и кидали ему в окна снежки. Подробности происшествия URA.RU рассказали два местных жителя. «Мальчики постоянно ходили к этому мужчине, доставали его. Он уже один раз стрелял в них, но только солью. А сейчас, видимо, терпение кончилось», — сказал собеседник агентства. По словам второго, пострадавшие якобы известны тем, что буллят сверстников. «За это они регулярно получали. Но все никак не могут успокоиться. Вот их снова наказали», — добавил источник. Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. Трое парней возвращались с тренировки и поссорились с мужчиной по пути домой. Он вытащил ружье и открыл стрельбу. Двое пострадали. Их доставили в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Подробнее об истории — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина расстрелял подростков Дениса и Степана в Красноуральске (Свердловская область), потому что они якобы дразнили его и кидали ему в окна снежки. Подробности происшествия URA.RU рассказали два местных жителя. «Мальчики постоянно ходили к этому мужчине, доставали его. Он уже один раз стрелял в них, но только солью. А сейчас, видимо, терпение кончилось», — сказал собеседник агентства. По словам второго, пострадавшие якобы известны тем, что буллят сверстников. «За это они регулярно получали. Но все никак не могут успокоиться. Вот их снова наказали», — добавил источник. Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. Трое парней возвращались с тренировки и поссорились с мужчиной по пути домой. Он вытащил ружье и открыл стрельбу. Двое пострадали. Их доставили в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Подробнее об истории — в сюжете агентства.