Стало известно, кто расстрелял подростков в Красноуральске

Школьников из Красноуральска Дениса и Степана, по предварительным данным, расстрелял пенсионер. Его, по словам местных жителей, юноши якобы часто задирали.
«Мужчина раньше работал погрузчиком в цехе. Эти мальчишки его вечно задирали, стебались над ним. Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал первый собеседник URA.RU.
По словам второго, мужчина схватился за ружье после того, как парни якобы закидали его окна снежками. Предварительно, один получил дробь в лицо, второй — в плечо. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Все, что известно, об истории — в сюжете агентства.
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