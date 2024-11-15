Стало известно, кто расстрелял подростков в Красноуральске

Двух подростков из Красноуральска расстрелял пенсионер

15 ноября 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Пенсионер схватился за ружье из-за гнева (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков Школьников из Красноуральска Дениса и Степана, по предварительным данным, расстрелял пенсионер. Его, по словам местных жителей, юноши якобы часто задирали. «Мужчина раньше работал погрузчиком в цехе. Эти мальчишки его вечно задирали, стебались над ним. Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал первый собеседник URA.RU. По словам второго, мужчина схватился за ружье после того, как парни якобы закидали его окна снежками. Предварительно, один получил дробь в лицо, второй — в плечо. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Все, что известно, об истории — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьников из Красноуральска Дениса и Степана, по предварительным данным, расстрелял пенсионер. Его, по словам местных жителей, юноши якобы часто задирали. «Мужчина раньше работал погрузчиком в цехе. Эти мальчишки его вечно задирали, стебались над ним. Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал первый собеседник URA.RU. По словам второго, мужчина схватился за ружье после того, как парни якобы закидали его окна снежками. Предварительно, один получил дробь в лицо, второй — в плечо. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Все, что известно, об истории — в сюжете агентства.