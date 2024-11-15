Стало известно, кто расстрелял подростков в Красноуральске

Двух подростков из Красноуральска расстрелял пенсионер
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Пенсионер схватился за ружье из-за гнева (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

Школьников из Красноуральска Дениса и Степана, по предварительным данным, расстрелял пенсионер. Его, по словам местных жителей, юноши якобы часто задирали.

«Мужчина раньше работал погрузчиком в цехе. Эти мальчишки его вечно задирали, стебались над ним. Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал первый собеседник URA.RU.

По словам второго, мужчина схватился за ружье после того, как парни якобы закидали его окна снежками. Предварительно, один получил дробь в лицо, второй — в плечо. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Все, что известно, об истории — в сюжете агентства.

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Школьников из Красноуральска Дениса и Степана, по предварительным данным, расстрелял пенсионер. Его, по словам местных жителей, юноши якобы часто задирали. «Мужчина раньше работал погрузчиком в цехе. Эти мальчишки его вечно задирали, стебались над ним. Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал первый собеседник URA.RU. По словам второго, мужчина схватился за ружье после того, как парни якобы закидали его окна снежками. Предварительно, один получил дробь в лицо, второй — в плечо. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Все, что известно, об истории — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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