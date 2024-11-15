Под окнами больницы в Сатке нашли труп пациента

Под окнами Саткинской районной больницы (Челябинская область) нашли труп пожилого пациента. Предварительно, он выпал из окна медучреждения, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере.
«К месту была вызвана бригада скорой помощи. Но к тому моменту пенсионер скончался», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября. Погибший имел психические отклонения.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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