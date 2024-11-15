Под окнами больницы в Сатке нашли труп пациента

15 ноября 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Пенсионер упал с высоты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Под окнами Саткинской районной больницы (Челябинская область) нашли труп пожилого пациента. Предварительно, он выпал из окна медучреждения, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере. «К месту была вызвана бригада скорой помощи. Но к тому моменту пенсионер скончался», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября. Погибший имел психические отклонения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под окнами Саткинской районной больницы (Челябинская область) нашли труп пожилого пациента. Предварительно, он выпал из окна медучреждения, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере. «К месту была вызвана бригада скорой помощи. Но к тому моменту пенсионер скончался», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября. Погибший имел психические отклонения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего.