Под окнами больницы в Сатке нашли труп пациента

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Пенсионер упал с высоты Фото:

Под окнами Саткинской районной больницы (Челябинская область) нашли труп пожилого пациента. Предварительно, он выпал из окна медучреждения, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере.

«К месту была вызвана бригада скорой помощи. Но к тому моменту пенсионер скончался», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября. Погибший имел психические отклонения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Под окнами Саткинской районной больницы (Челябинская область) нашли труп пожилого пациента. Предварительно, он выпал из окна медучреждения, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере. «К месту была вызвана бригада скорой помощи. Но к тому моменту пенсионер скончался», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября. Погибший имел психические отклонения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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