Кадыров показал уничтожение опорников ВСУ в Сумской области. Видео

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Опорные пункты ВСУ в Сумской области были уничтожены бойцами 349 мсп «АХМАТ-Россия»
Опорные пункты ВСУ в Сумской области были уничтожены бойцами 349 мсп «АХМАТ-Россия» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области Украины бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорные пункты ВСУ. Видео проведения операция публикует глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе обследования территории обнаружены опорники и живая сила. Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям минометным огнем», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Операция дополнительно включала использование полковых FPV-дронов, которые также показали высокую эффективность в боевых условиях. Кадыров заявил, что спецназ показал отличную работу. 

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В Сумской области Украины бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорные пункты ВСУ. Видео проведения операция публикует глава Чечни Рамзан Кадыров. «В ходе обследования территории обнаружены опорники и живая сила. Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям минометным огнем», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Операция дополнительно включала использование полковых FPV-дронов, которые также показали высокую эффективность в боевых условиях. Кадыров заявил, что спецназ показал отличную работу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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