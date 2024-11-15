В Сумской области Украины бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорные пункты ВСУ. Видео проведения операция публикует глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В ходе обследования территории обнаружены опорники и живая сила. Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям минометным огнем», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Операция дополнительно включала использование полковых FPV-дронов, которые также показали высокую эффективность в боевых условиях. Кадыров заявил, что спецназ показал отличную работу.
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