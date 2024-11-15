Две девочки украли кота в Москве и уехали в Крым

Сотрудники Управления внутренних дел Москвы нашли двух девочек, которые украли кота из зоомагазина и после этого сбежали из дома в Крым. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из Управления внутренних дел ... установили местонахождение двух девочек, которые ушли из дома, предварительно похитив кота из зоомагазина в Москве. Информация была незамедлительно доведена до сотрудников МВД по Республике Крым. Они обнаружили детей в городе Алуште», — написала Волк в своем официальном telegram-канале.
В ближайшее время девочки будут возвращены в Москву и переданы родителям. С их здоровьем все в порядке. Помимо этого, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут необходимую профилактическую работу с подростками, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее, 13 ноября, стало известно, что две девочки украли кота Лучика из зоомагазина на севере Москвы. Животного бросили хозяева, а сотрудники магазина на время приютили его у себя. На тот момент личности детей, совершивших ограбление, не были установлены.
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