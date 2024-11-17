Челябинцы активно бронируют отели и коттеджи на ГЛК к Новому году

18 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

По 2-3 свободных номера в отелях на 31 декабря остались лишь с нескольких топовых ГЛК области Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области на 31 декабря лишь в нескольких топовых горнолыжных курортах (ГЛК) остались свободными по два-три номера в отелях. Все свободные коттеджи уже забронированы. Об этом URA.RU рассказали представители ГЛК. Они также заявили о выросших ценниках на аренду жилья в новогоднюю ночь. «У нас практически все распродано, за исключением двух-трех номеров в отелях. Список составлялся еще летом, бронирование было открыто с 1 сентября. Стоимость номеров на 31 декабря в несколько раз выше, чем в обычное время. Начинается от 45 тысяч рублей за двухместный номер и выше», — рассказала Наталья, представитель ГЛК «Солнечная долина». Как отметили представители курорта, чаще всего бронируются коттеджи и двухместные номера в отелях. А чтобы не оказалось так, что в праздничные дни распроданы все номера для проживания, бронирование на курорте «Солнечная долина» происходит поэтапно. Одна квота открывается, а после ее заполнения закрывается и открывается уже следующая квота. Также почти все номера и коттеджи забронированы в ГЛК «Евразия». Центр спорта и отдыха расположен на границе с заповедниками Таганай и Зюраткуль в 30 минутах от Челябинска. Свободные номера на 31 декабря по 5 тысяч 700 рублей за сутки остались там только в гостинице «Город». Отель расположен в 15 минутах от самого курорта. Все коттеджи и номера в отеле рядом с горнолыжным курортом на праздничную дату уже забронированы. В горнолыжном комплексе «Абзаково» в Башкирии забронировать отель или коттедж на новогоднюю ночь уже невозможно. Как рассказали представители ГЛК, на апартаменты наблюдается большой спрос, там жилье на 31 декабря бронировали заранее за несколько месяцев. Все «корпоративные» коттеджи на 14 человек, ценники на которые составляют 22-27 тысяч рублей, на Новый год уже ждут своих посетителей, так же как и номера люкс в коттеджах стоимостью 7,5-8,5 тысячи рублей в сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на 31 декабря лишь в нескольких топовых горнолыжных курортах (ГЛК) остались свободными по два-три номера в отелях. Все свободные коттеджи уже забронированы. Об этом URA.RU рассказали представители ГЛК. Они также заявили о выросших ценниках на аренду жилья в новогоднюю ночь. «У нас практически все распродано, за исключением двух-трех номеров в отелях. Список составлялся еще летом, бронирование было открыто с 1 сентября. Стоимость номеров на 31 декабря в несколько раз выше, чем в обычное время. Начинается от 45 тысяч рублей за двухместный номер и выше», — рассказала Наталья, представитель ГЛК «Солнечная долина». Как отметили представители курорта, чаще всего бронируются коттеджи и двухместные номера в отелях. А чтобы не оказалось так, что в праздничные дни распроданы все номера для проживания, бронирование на курорте «Солнечная долина» происходит поэтапно. Одна квота открывается, а после ее заполнения закрывается и открывается уже следующая квота. Также почти все номера и коттеджи забронированы в ГЛК «Евразия». Центр спорта и отдыха расположен на границе с заповедниками Таганай и Зюраткуль в 30 минутах от Челябинска. Свободные номера на 31 декабря по 5 тысяч 700 рублей за сутки остались там только в гостинице «Город». Отель расположен в 15 минутах от самого курорта. Все коттеджи и номера в отеле рядом с горнолыжным курортом на праздничную дату уже забронированы. В горнолыжном комплексе «Абзаково» в Башкирии забронировать отель или коттедж на новогоднюю ночь уже невозможно. Как рассказали представители ГЛК, на апартаменты наблюдается большой спрос, там жилье на 31 декабря бронировали заранее за несколько месяцев. Все «корпоративные» коттеджи на 14 человек, ценники на которые составляют 22-27 тысяч рублей, на Новый год уже ждут своих посетителей, так же как и номера люкс в коттеджах стоимостью 7,5-8,5 тысячи рублей в сутки.