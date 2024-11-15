В Челябинской области в 22 раза выросло производство соков

Производители соков в Челябинской области увеличили выпуск в 21,9 раза. Как следует из доклада Челябинскстата, сравнение сделали в сентябре по отношению к сентябрю 2023 года.
«Производство отдельных видов товаров в Челябинской области. Переработка и консервирование фруктов и овощей: соки в сентябре 2024 года к сентябрю 2023 года — рост в 21,9 раза», — отметили в Челябинскстате.
При этом сравнение девяти месяцев двух лет также показало рост в 2,4 раза. По данным участников рынка, увеличение обеспечено за счет внерыночного фактора: выпуск был сделан одной из компаний для собственных нужд. Эксперты отметили, что такой рост мог наблюдаться только при низкой базе.
«В Челябинской области нет крупных производителей соков. Нарастить производство столь существенно можно, если изначально напитка выпускалось ограниченное количество», — пояснил URA.RU президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.
О снижении выпуска URA.RU рассказал глава хозяйства «Уральское яблоко» Павел Толмаков в Аше. Основным фактором стал недостаток урожая.
«Яблок и в 2023 году было недостаточно. Попробовали закупить в Саратовской области, но нынче от этой идеи отказались — высокие транспортные издержки. В текущем сезоне урожай еще ниже», — рассказал Толмаков.
Хозяйство специализируется на выпуске соков полевого отжима и сильно зависит т наличия сырья. Эксперт отметил, что крупные производители, работающие за счет восстановления соков из концентрата, от текущей ситуации зависят в меньшей степени.
Основные потребители производителя находятся вне границ региона. Изначально каналы продаж были настроены через маркетплейсы. Однако после изменения политики торговых площадок, хозяйство переориентировалось на поставки в фермерские магазины Уфы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!