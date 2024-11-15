Больше всего затруднено движение в центре Тюмени
Движение на тюменских дорогах сильно затруднено девятибалльными пробками. Об этом сообщает картографический сервис 2gis.
«Зарегистрирована сила пробок в 9 баллов. На онлайн-карте города отмечены несколько ДТП и мест, где производятся дородные работы», — сообщает сервис.
Серьезные затруднения движения отмечаются в центральной части города. Сложнее всего обстановка на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет октября и Мельникайте. Трудности испытывают водители, проезжающие в районе развязки на Московском тракте, частично затруднено движение на Тимуровцев, Дружбы и Щербакова.
Пробки на дорогах Тюмени
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!