Тюменцы не могут попасть домой из-за пробок на улицах. Скрин

Пробки в Тюмени достигли отметки в 9 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего затруднено движение в центре Тюмени
Больше всего затруднено движение в центре Тюмени Фото:

Движение на тюменских дорогах сильно затруднено девятибалльными пробками. Об этом сообщает картографический сервис 2gis.

«Зарегистрирована сила пробок в 9 баллов. На онлайн-карте города отмечены несколько ДТП и мест, где производятся дородные работы», — сообщает сервис.

Серьезные затруднения движения отмечаются в центральной части города. Сложнее всего обстановка на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет октября и Мельникайте. Трудности испытывают водители, проезжающие в районе развязки на Московском тракте, частично затруднено движение на Тимуровцев, Дружбы и Щербакова.

Пробки на дорогах Тюмени
Пробки на дорогах Тюмени
Фото:

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Движение на тюменских дорогах сильно затруднено девятибалльными пробками. Об этом сообщает картографический сервис 2gis. «Зарегистрирована сила пробок в 9 баллов. На онлайн-карте города отмечены несколько ДТП и мест, где производятся дородные работы», — сообщает сервис. Серьезные затруднения движения отмечаются в центральной части города. Сложнее всего обстановка на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет октября и Мельникайте. Трудности испытывают водители, проезжающие в районе развязки на Московском тракте, частично затруднено движение на Тимуровцев, Дружбы и Щербакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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