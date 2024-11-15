Тюмень начали наряжать к Новому Году. Фото

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В городе появились первые праздничные украшения
В городе появились первые праздничные украшения Фото:

В Тюмени начали устанавливать первые праздничные украшения к Новому году. Читатели агентства заметили первые елки и световые конструкции на улицах города. Кроме того на Цветном бульваре и возле «Конторы пароходства» приступили к строительству катков.

«Световые конструкции устанавливают на площади Борцов Революции. И первая елка появилась на набережной возле „Конторы пароходства“, пока никаких гирлянд и игрушек на ней нет», — сообщили читатели агентства.

Как ранее писало URA.RU, к Новому году установят резиденцию Деда Мороза, «волшебное дерево» и светящийся ковер. Праздничная концепция основана на слогане «Тюмень — врата Сибири».

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В Тюмени начали устанавливать первые праздничные украшения к Новому году. Читатели агентства заметили первые елки и световые конструкции на улицах города. Кроме того на Цветном бульваре и возле «Конторы пароходства» приступили к строительству катков. «Световые конструкции устанавливают на площади Борцов Революции. И первая елка появилась на набережной возле „Конторы пароходства“, пока никаких гирлянд и игрушек на ней нет», — сообщили читатели агентства. Как ранее писало URA.RU, к Новому году установят резиденцию Деда Мороза, «волшебное дерево» и светящийся ковер. Праздничная концепция основана на слогане «Тюмень — врата Сибири».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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