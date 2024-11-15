В Тюмени начали устанавливать первые праздничные украшения к Новому году. Читатели агентства заметили первые елки и световые конструкции на улицах города. Кроме того на Цветном бульваре и возле «Конторы пароходства» приступили к строительству катков.
«Световые конструкции устанавливают на площади Борцов Революции. И первая елка появилась на набережной возле „Конторы пароходства“, пока никаких гирлянд и игрушек на ней нет», — сообщили читатели агентства.
Как ранее писало URA.RU, к Новому году установят резиденцию Деда Мороза, «волшебное дерево» и светящийся ковер. Праздничная концепция основана на слогане «Тюмень — врата Сибири».
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