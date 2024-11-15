Челябинцы скупают квартиры-студии на вторичном рынке

В Челябинске с июня по октябрь 2024 года спрос на вторичное жилье вырос на 13%. Сильнее всего интерес увеличился к квартирам-студиям и однокомнатному жилью. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«С июня спрос на вторичное жилье в Челябинске вырос на 13%. Сильнее всего интерес увеличился к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам. Число предложений о продаже вторичных квартир на рынке снизилось, но лишь на 1%», — сообщили в пресс-службе.
Как прокомментировал сложившуюся ситуацию управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, челябинцы стали более активны из-за сформировавшегося отложенного спроса. К тому же интерес к вторичному жилью появился из-за большей его доступности по сравнению с квартирами в новостройках, ведь на «вторичке» стоимость квадрата зачастую ниже. Также эксперт отметил, что все больше квартир на вторичном рынке в последние месяцы покупатели приобретают не по ипотеке, а за наличный расчет.
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