Названы причины, по которым Алла Пугачева отказалась от корпоративов

Алла Пугачева, более двух лет проживающая вне России, в последний момент отказалась от запланированных корпоративов. Певица якобы переживает из-за того, что видео с ней разлетятся по Сети и будут обсуждаться. Бывший концертный директор Филиппа Киркорова, групп «Тату» и Smash!! Леонид Дзюник в беседе с корреспондентом URA.RU прокомментировал отказы бывшей примадонны российской эстрады.
По информации Mash, Пугачева согласилась выступать за €200 тыс. (чуть более 21 млн рублей по текущему курсу). Также в райдере звезды: перелет бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. Организаторы согласовали все условия, но в последний момент певица отказалась от выступления. Поговаривают, все дело в репутационных рисках, из-за которых у звезды не нашлось даже музыкантов. С певицей, имеющей неоднозначный имидж, не каждый хочется связываться.
Леонид Дзюник оценил отказ Аллы Пугачевой от корпоративов. «В этой ситуации надо точно знать причину. Например, у нас с группой „Тату“ был новогодний корпоратив, на который мы не поехали, потому что у Юли поднялась высокая температура. Мы отказались и деньги вернули. Всякое в жизни бывает. Что касается Аллы Борисовны, давайте не забывать, сколько ей лет.
Может, почувствовала себя неважно или действительно, как пишут журналисты, дело в прикованном к ней внимании. Она выступит, а дальше, как у Гоголя было: каждый начнет писать гадости. Столько уже написано о ней плохого, поэтому она уже лишний раз подумает», — размышляет Дзюник.
Что касается того, кто сегодня может приглашать Аллу Борисовну выступить на своем мероприятии, вероятно, речь идет о преданных поклонниках. Тем более к ней самой вопросов пока особых нет.
«Все те, кто родился в 50-60 годы прошлого века, с удовольствием слушают Аллу Борисовну. И что греха таить, „Осенний поцелуй“ только Пугачева спела красиво. Это те песни, которые запали в душу еще с тех времен, их невозможно оттуда выгнать. К слову, мне на днях прислали ссылку на радио „Дача“, где поставили новую песню Пугачевой. Она продолжает звучать, не лишена российского гражданства, ей не присвоен статус иноагента», — говорит концертный директор.
Леонид Дзюник подчеркнул, что Алла Борисовна вряд ли беспричинно отказалась от заработка. По его словам, для Пугачевой финансовая сторона очень важна. Особенно сейчас, когда она с семьей живет за границей.
«А еще может быть такое, что она передумала летать. Пугачева всегда отказывается передвигаться самолетом, она по России практически не летала, а ездила спецвагоном, который есть у РЖД. Может, и это сыграло. Но, надеюсь, у нее все будет хорошо», — заключил Дзюник.
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