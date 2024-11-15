Мальчик, в которого свердловчанин выпустил десять пуль, в тяжелом состоянии

Школьник Денис из Красноуральска (Свердловская область), в которого выпустили десять пуль из охотничьего ружья, находится в тяжелом состоянии. Мальчика доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал отец пострадавшего подростка Александр.
«[Состояние] стабильное. Для них стабильное. Они привыкли в Екатеринбурге к тому, что для них все стабильно. А для нас стабильное — это тяжелое. У него, видимо, что-то не так с глазом, произошло какое-то осложнение. Сын в сознании. Я с ним созваниваюсь. Завтра в любом случае выдвигаемся с утра, как бы не сложилась ситуация», — отметил отец.
Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. В ведомстве отказались от комментариев.
ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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