Мальчик, в которого свердловчанин выпустил десять пуль, в тяжелом состоянии

15 ноября 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Врачи в Екатеринбурге прилагают все усилия для спасения Дениса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков Школьник Денис из Красноуральска (Свердловская область), в которого выпустили десять пуль из охотничьего ружья, находится в тяжелом состоянии. Мальчика доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал отец пострадавшего подростка Александр. «[Состояние] стабильное. Для них стабильное. Они привыкли в Екатеринбурге к тому, что для них все стабильно. А для нас стабильное — это тяжелое. У него, видимо, что-то не так с глазом, произошло какое-то осложнение. Сын в сознании. Я с ним созваниваюсь. Завтра в любом случае выдвигаемся с утра, как бы не сложилась ситуация», — отметил отец. Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. В ведомстве отказались от комментариев. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник Денис из Красноуральска (Свердловская область), в которого выпустили десять пуль из охотничьего ружья, находится в тяжелом состоянии. Мальчика доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал отец пострадавшего подростка Александр. «[Состояние] стабильное. Для них стабильное. Они привыкли в Екатеринбурге к тому, что для них все стабильно. А для нас стабильное — это тяжелое. У него, видимо, что-то не так с глазом, произошло какое-то осложнение. Сын в сознании. Я с ним созваниваюсь. Завтра в любом случае выдвигаемся с утра, как бы не сложилась ситуация», — отметил отец. Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. В ведомстве отказались от комментариев. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.