«Обернулся — выстрел»: отец рассказал подробности расстрела школьников в Красноуральске

Мужчина из Красноуральска перед расстрелом школьников догнал и позвал их
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
Выстрел был совершен из железной дроби (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

В Красноуральске (Свердловская область) 53-летний мужчина перед тем, как расстрелять школьников Дениса и Степана, догнал их и позвал. Об этом URA.RU рассказал отец одного из пострадавших Александр.

«Денис рассказывает, догнал он (пенсионер) его и крикнул: „Эй, стой!“. Тот обернулся — выстрел, и все», — сказал собеседник. Александр уверен, что дети не знали нападавшего.

ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По одной из версий, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Красноуральске (Свердловская область) 53-летний мужчина перед тем, как расстрелять школьников Дениса и Степана, догнал их и позвал. Об этом URA.RU рассказал отец одного из пострадавших Александр. «Денис рассказывает, догнал он (пенсионер) его и крикнул: „Эй, стой!“. Тот обернулся — выстрел, и все», — сказал собеседник. Александр уверен, что дети не знали нападавшего. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По одной из версий, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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