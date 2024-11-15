«Обернулся — выстрел»: отец рассказал подробности расстрела школьников в Красноуральске

В Красноуральске (Свердловская область) 53-летний мужчина перед тем, как расстрелять школьников Дениса и Степана, догнал их и позвал. Об этом URA.RU рассказал отец одного из пострадавших Александр.
«Денис рассказывает, догнал он (пенсионер) его и крикнул: „Эй, стой!“. Тот обернулся — выстрел, и все», — сказал собеседник. Александр уверен, что дети не знали нападавшего.
ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По одной из версий, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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