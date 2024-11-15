Жителя Красноуральска (Свердловская область) 53-летнего Вячеслава К., подозреваемого в расстреле двух подростков из охотничьего ружья, привезли на следственные действия. Они проходят возле дома мужчины, где произошло ЧП, передает корреспондент URA.RU.
Вячеслав в синем рабочем костюме и в наручниках. Рядом несколько полицейских. Сначала его повели к детсаду, что напротив его дома, а потом завели в дом. Предположительно, мужчина признал вину.
ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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