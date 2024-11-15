Свердловчанин, расстрелявший двух детей из охотничьего ружья, признал вину. Видео

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Стрелка привезли на эксперимент (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

Жителя Красноуральска (Свердловская область) 53-летнего Вячеслава К., подозреваемого в расстреле двух подростков из охотничьего ружья, привезли на следственные действия. Они проходят возле дома мужчины, где произошло ЧП, передает корреспондент URA.RU.

Вячеслав в синем рабочем костюме и в наручниках. Рядом несколько полицейских. Сначала его повели к детсаду, что напротив его дома, а потом завели в дом. Предположительно, мужчина признал вину.

ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Жителя Красноуральска (Свердловская область) 53-летнего Вячеслава К., подозреваемого в расстреле двух подростков из охотничьего ружья, привезли на следственные действия. Они проходят возле дома мужчины, где произошло ЧП, передает корреспондент URA.RU. Вячеслав в синем рабочем костюме и в наручниках. Рядом несколько полицейских. Сначала его повели к детсаду, что напротив его дома, а потом завели в дом. Предположительно, мужчина признал вину. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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