Профессор МГУ Зубаревич рассказала о будущем свердловских заводов после СВО

После окончания «острой фазы» спецоперации РФ на Украине деньги на оборонную промышленность будут выделяться также, а заводы Свердловской области продолжат наращивать арсенал. Об этом рассказала экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU.
«Военная программа не свернется, так как арсеналы нужно будет пополнять. На складах огромный дефицит. Деньги на оборонную промышленность продолжат выделять так, чтобы покрыть нехватку техники. Такого спада, как в СССР, не будет», — сказала Зубаревич.
По ее словам, со временем «Уралвагонзавод» может сократить рабочие смены, освободить должности, занимаемые сотрудниками пенсионного возраста. Она отметила, что постепенно предприятие также вернется к производству гражданской продукции.
Однако на данный момент УВЗ активно ищет рабочих на различные должности, предлагая высокие зарплаты. За один только месяц завод опубликовал 52 вакансии. Подробнее о том, на какие должности зовут работать и сколько можно получать на предприятии — в материале URA.RU.
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