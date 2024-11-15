Минюст пополнил список иноагентов физиком-писательницей и журналистом

Физик, писательница и философ Вера Афанасьева и ингушский журналист Магомед Ториев включены в реестр иностранных агентов по распоряжению Минюста России. Это решение было обусловлено их деятельностью, связанной с распространением недостоверной информации о действиях органов власти и ВС РФ.
«15 ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В . В . Афанасьева и М.И. Ториев», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на сайте Минюста.
По информации министерства, Афанасьева распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ и выступала против СВО. Ториев, проживающий за рубежом, также принимал участие в создании и распространении подобных материалов.
Кроме того, в соответствии распоряжением Минюста из реестра иностранных агентов был исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных. Это решение сделано в связи с ликвидацией организации.
Вера Афанасьева — российский ученый в области физики и философии, а также писатель и активный участник общественной жизни. Афанасьева обладает ученой степенью кандидата физико-математических наук, а также докторской степенью по философии. Она является профессором и преподает в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского.
Магомед Ториев — ингушский журналист. Также выступает в качестве эксперта по вопросам Северного Кавказа и стран, входивших в состав бывшего СССР. Он представляет интересы ингушской оппозиции в Европе.
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