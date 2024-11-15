Участница «Мисс Вселенная» из России покорила Мексику «зимним» нарядом. Фоторепортаж

На конкурсе «Мисс Вселенная» в Мехико прошел день дефиле
© Служба новостей «URA.RU»
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На конкурсе «Мисс Россия» Валентина Алексеева выступала в национальном костюме «Русской зимы» Фото:

В столице Мексики на Mexico City Arena прошел один из самых захватывающих этапов международного конкурса «Мисс Вселенная». Участницы показали свои наряды в трех категориях. Представительница России Валентина Алексеева выступала в образе «Русской зимы». Как прошел полуфинал конкурса — в фоторепортаже URA.RU.

Конкурс «Мисс Вселенная-2024» проходил с 29 октября по 16 ноября в Мексике. Праздник красоты собрал представительниц из 130 стран, побив рекорд. Этот конкурс проводится уже в 73-й раз.

Россия участвует в конкурсе уже 30 лет. В 1993 году страну представляла Инна Зобова из Химок, ранее ставшая полуфиналисткой конкурса Queen of the World. По итогам предварительного отбора она заняла 12-е место и получила третью премию в номинации национального костюма.

В 1995 году участие от России принимала Юлия Алексеева из Москвы, которая два года назад получила титул «Первая вице-мисс Европа — 1993». Она также заняла 12-е место после предварительной оценки жюри и не смогла пройти в полуфинал. 2002 год стал знаковым для России благодаря Оксане Федоровой из Санкт-Петербурга, которая завоевала корону. Однако через четыре месяца она лишилась титула, по официальной версии, из-за нарушения условий контракта. Хотя сама Федорова утверждала, что отказалась от короны добровольно.

В 2008 году Вера Красова из Москвы, занявшая второе место на «Мисс Россия — 2007», получила титул «Вице-мисс Вселенная». В 2013 году конкурс красоты проходил в Красногорске, Подмосковье. За Россию выступила Эльмира Абдразакова из Междуреченска.

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В столице Мексики на Mexico City Arena прошел один из самых захватывающих этапов международного конкурса «Мисс Вселенная». Участницы показали свои наряды в трех категориях. Представительница России Валентина Алексеева выступала в образе «Русской зимы». Как прошел полуфинал конкурса — в фоторепортаже URA.RU. Конкурс «Мисс Вселенная-2024» проходил с 29 октября по 16 ноября в Мексике. Праздник красоты собрал представительниц из 130 стран, побив рекорд. Этот конкурс проводится уже в 73-й раз. Россия участвует в конкурсе уже 30 лет. В 1993 году страну представляла Инна Зобова из Химок, ранее ставшая полуфиналисткой конкурса Queen of the World. По итогам предварительного отбора она заняла 12-е место и получила третью премию в номинации национального костюма. В 1995 году участие от России принимала Юлия Алексеева из Москвы, которая два года назад получила титул «Первая вице-мисс Европа — 1993». Она также заняла 12-е место после предварительной оценки жюри и не смогла пройти в полуфинал. 2002 год стал знаковым для России благодаря Оксане Федоровой из Санкт-Петербурга, которая завоевала корону. Однако через четыре месяца она лишилась титула, по официальной версии, из-за нарушения условий контракта. Хотя сама Федорова утверждала, что отказалась от короны добровольно. В 2008 году Вера Красова из Москвы, занявшая второе место на «Мисс Россия — 2007», получила титул «Вице-мисс Вселенная». В 2013 году конкурс красоты проходил в Красногорске, Подмосковье. За Россию выступила Эльмира Абдразакова из Междуреченска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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