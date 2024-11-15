В Шебекино два дрона ВСУ залетели в многоквартирный дом. Фото

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Один БПЛА влетел в окно квартиры в Шебекино, повредив остекление
Один БПЛА влетел в окно квартиры в Шебекино, повредив остекление Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Город Шебекино и село Борисовка в Белгородской области подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако нанесен значительный материальный ущерб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из-за атаки второго дрона в квартире произошло возгорание
Из-за атаки второго дрона в квартире произошло возгорание
Фото:

«В городе Шебекино четыре БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление», — написал Гладков в своем telegram-канале. После прилета второго в этой же квартире начался пожар. Прибыв на место происшествия, бригады МЧС быстро справились с возгоранием.

Третий беспилотник не привел к взрыву, в то время как четвертый сдетонировал в непосредственной близости от жилого здания. В результате инцидента были повреждены окна, фасад дома, а также автомобиль, припаркованный поблизости. Помимо этого, произошло повреждение газопровода. Специализированные аварийные службы оперативно устранили утечку газа.

В Борисовке поврежден автомобиль
В Борисовке поврежден автомобиль
Фото:

Дополнительные разрушения зарегистрированы в селе Борисовка. Там дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль.

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Город Шебекино и село Борисовка в Белгородской области подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако нанесен значительный материальный ущерб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В городе Шебекино четыре БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление», — написал Гладков в своем telegram-канале. После прилета второго в этой же квартире начался пожар. Прибыв на место происшествия, бригады МЧС быстро справились с возгоранием. Третий беспилотник не привел к взрыву, в то время как четвертый сдетонировал в непосредственной близости от жилого здания. В результате инцидента были повреждены окна, фасад дома, а также автомобиль, припаркованный поблизости. Помимо этого, произошло повреждение газопровода. Специализированные аварийные службы оперативно устранили утечку газа. Дополнительные разрушения зарегистрированы в селе Борисовка. Там дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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