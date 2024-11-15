Город Шебекино и село Борисовка в Белгородской области подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако нанесен значительный материальный ущерб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино четыре БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление», — написал Гладков в своем telegram-канале. После прилета второго в этой же квартире начался пожар. Прибыв на место происшествия, бригады МЧС быстро справились с возгоранием.
Третий беспилотник не привел к взрыву, в то время как четвертый сдетонировал в непосредственной близости от жилого здания. В результате инцидента были повреждены окна, фасад дома, а также автомобиль, припаркованный поблизости. Помимо этого, произошло повреждение газопровода. Специализированные аварийные службы оперативно устранили утечку газа.
Дополнительные разрушения зарегистрированы в селе Борисовка. Там дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль.
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