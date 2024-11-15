15 ноября 2024

Австрия заявила о готовности к прекращению поставок газа из РФ

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Австрия отреагировала на заявления «Газпрома» о прекращении поставок газа Фото:

Газохранилища в Австрии заполнены на уровне, который позволит стране обеспечивать себя газом более чем на год. Об этом сообщила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер на фоне прекращения поставок газа от «Газпрома».

«Ожидаю от всех предприятий, что они предпримут шаги для обеспечения снабжения газом», — написала Гевесслер в соцсети Х. Министр подчеркнул стратегическую подготовку Австрии к возможным энергетическим кризисам. По его словам, «Россия не партнер» Австрии.

Ранее «Газпром» заявил австрийской энергетической компании OMV AG о полном прекращении поставок природного газа в Австрию. После этих объявлений цены на газ в Европе значительно выросли.

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Газохранилища в Австрии заполнены на уровне, который позволит стране обеспечивать себя газом более чем на год. Об этом сообщила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер на фоне прекращения поставок газа от «Газпрома». «Ожидаю от всех предприятий, что они предпримут шаги для обеспечения снабжения газом», — написала Гевесслер в соцсети Х. Министр подчеркнул стратегическую подготовку Австрии к возможным энергетическим кризисам. По его словам, «Россия не партнер» Австрии. Ранее «Газпром» заявил австрийской энергетической компании OMV AG о полном прекращении поставок природного газа в Австрию. После этих объявлений цены на газ в Европе значительно выросли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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