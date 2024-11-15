Экономика Бизнес В Челябинской области выставили на продажу колхоз за 36 миллионов рублей. Скрин 16 ноября 2024 в 01:02 Размер текста - 17 + Производственная база с зернохранилищами располагается в селе Анненское Фото: Сергей Венявский © URA.RU Фермерское хозяйство с техникой продают в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области за 36 миллионов рублей. Производственная база расположена на земельном участке площадью 2,47 гектаров. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Колхоз: база плюс техника. Расположен на земельном участке 2,47 га, полностью огорожен забором. Подведено электричество, своя скважина. На территории два зернохранилища. Сельхозтехника — тракторы, комбайн, Камаз, прицепы, кран, бензовоз, а также прицепное и навесное оборудование», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления подчеркнул, что потенциальному покупателю — xopoший тopг. Также, рядом с реализуемой базой, есть возможность приобрести в собственность земли сельхозназначения. Как сообщало URA.RU ранее, в селе Aргaяш выставили на продажу сельскохозяйственные земли. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. Имущество находится в Анненском сельском поселении Карталинского района Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/kartaly/kommercheskaya_nedvizhimost/kolhoz_baza_tehnika_4494045042 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Фермерское хозяйство с техникой продают в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области за 36 миллионов рублей. Производственная база расположена на земельном участке площадью 2,47 гектаров. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Колхоз: база плюс техника. Расположен на земельном участке 2,47 га, полностью огорожен забором. Подведено электричество, своя скважина. На территории два зернохранилища. Сельхозтехника — тракторы, комбайн, Камаз, прицепы, кран, бензовоз, а также прицепное и навесное оборудование», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления подчеркнул, что потенциальному покупателю — xopoший тopг. Также, рядом с реализуемой базой, есть возможность приобрести в собственность земли сельхозназначения. Как сообщало URA.RU ранее, в селе Aргaяш выставили на продажу сельскохозяйственные земли. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям