15 ноября 2024

В Челябинской области выставили на продажу колхоз за 36 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., комбайн, пшеница, уборка, зерна
Производственная база с зернохранилищами располагается в селе Анненское Фото:

Фермерское хозяйство с техникой продают в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области за 36 миллионов рублей. Производственная база расположена на земельном участке площадью 2,47 гектаров. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Колхоз: база плюс техника. Расположен на земельном участке 2,47 га, полностью огорожен забором. Подведено электричество, своя скважина. На территории два зернохранилища. Сельхозтехника — тракторы, комбайн, Камаз, прицепы, кран, бензовоз, а также прицепное и навесное оборудование», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления подчеркнул, что потенциальному покупателю — xopoший тopг. Также, рядом с реализуемой базой, есть возможность приобрести в собственность земли сельхозназначения.

Как сообщало URA.RU ранее, в селе Aргaяш выставили на продажу сельскохозяйственные земли. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей.

Имущество находится в Анненском сельском поселении Карталинского района
Имущество находится в Анненском сельском поселении Карталинского района

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Фермерское хозяйство с техникой продают в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области за 36 миллионов рублей. Производственная база расположена на земельном участке площадью 2,47 гектаров. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Колхоз: база плюс техника. Расположен на земельном участке 2,47 га, полностью огорожен забором. Подведено электричество, своя скважина. На территории два зернохранилища. Сельхозтехника — тракторы, комбайн, Камаз, прицепы, кран, бензовоз, а также прицепное и навесное оборудование», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления подчеркнул, что потенциальному покупателю — xopoший тopг. Также, рядом с реализуемой базой, есть возможность приобрести в собственность земли сельхозназначения. Как сообщало URA.RU ранее, в селе Aргaяш выставили на продажу сельскохозяйственные земли. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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