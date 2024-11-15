15 ноября 2024

Беспилотник ВСУ атаковал Орловскую область

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
ПВО сбил беспилотник Фото:

Средства противовоздушной обороны успешно сбили вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Вражеская атака БПЛА на Орловскую область. Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия», — написал Клычков. В связи с инцидентом, оперативные службы региона проводят тщательную проверку территории, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных угроз безопасности для жителей Орловской области.

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Средства противовоздушной обороны успешно сбили вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. «Вражеская атака БПЛА на Орловскую область. Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия», — написал Клычков. В связи с инцидентом, оперативные службы региона проводят тщательную проверку территории, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных угроз безопасности для жителей Орловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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