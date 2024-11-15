Беспилотник ВСУ атаковал Орловскую область

16 ноября 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

ПВО сбил беспилотник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средства противовоздушной обороны успешно сбили вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. «Вражеская атака БПЛА на Орловскую область. Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия», — написал Клычков. В связи с инцидентом, оперативные службы региона проводят тщательную проверку территории, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных угроз безопасности для жителей Орловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства противовоздушной обороны успешно сбили вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. «Вражеская атака БПЛА на Орловскую область. Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия», — написал Клычков. В связи с инцидентом, оперативные службы региона проводят тщательную проверку территории, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных угроз безопасности для жителей Орловской области.