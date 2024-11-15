Беспилотник ВСУ атаковал Орловскую область

Средства противовоздушной обороны успешно сбили вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Вражеская атака БПЛА на Орловскую область. Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия», — написал Клычков. В связи с инцидентом, оперативные службы региона проводят тщательную проверку территории, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных угроз безопасности для жителей Орловской области.
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