15 ноября 2024

Челябинцы признались, от кого чаще всего слышат мат

SuperJob: грубо выражаются среди челябинцев чаще всего строители и водители
© Служба новостей «URA.RU»
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Сами респонденты редко признаются в том, что используют нецензурные выражения Фото:

Жители Челябинска чаще всего сталкиваются с нецензурной лексикой в профессиональной среде среди рабочих строек и производств, водителей и складского персонала. Представители этих специальностей наиболее склонны грубо выражаться, показало исследование сервиса SuperJob.

«После строителей, работников заводов, водителей и складского персонала идут ИТР и руководители всех уровней. Другого языка не понимают», — отметили принявшие участие в опросе. Среди женских профессий нередко ненормативную лексику используют бухгалтеры. По словам самих респонденток, это связано с высоким уровнем стресса на рабочем месте.

Также, согласно исследованию, нецензурная лексика более распространена в коллективах, где преимущественно работают мужчины. Женщины, как правило, реже используют мат и чаще делают замечания коллегам, которые позволяют себе сквернословить.

Как сообщало URA.RU ранее, доцент психологии ПНИПУ Елена Расторгуева рассказала, что избавиться от мата поможет настрой. Она добавила, что важно проанализировать ситуацию и понять, в каких ситуациях хочется выразиться нецензурно. Это поможет каждый раз сделать паузу и заменить бранное слово.

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Жители Челябинска чаще всего сталкиваются с нецензурной лексикой в профессиональной среде среди рабочих строек и производств, водителей и складского персонала. Представители этих специальностей наиболее склонны грубо выражаться, показало исследование сервиса SuperJob. «После строителей, работников заводов, водителей и складского персонала идут ИТР и руководители всех уровней. Другого языка не понимают», — отметили принявшие участие в опросе. Среди женских профессий нередко ненормативную лексику используют бухгалтеры. По словам самих респонденток, это связано с высоким уровнем стресса на рабочем месте. Также, согласно исследованию, нецензурная лексика более распространена в коллективах, где преимущественно работают мужчины. Женщины, как правило, реже используют мат и чаще делают замечания коллегам, которые позволяют себе сквернословить. Как сообщало URA.RU ранее, доцент психологии ПНИПУ Елена Расторгуева рассказала, что избавиться от мата поможет настрой. Она добавила, что важно проанализировать ситуацию и понять, в каких ситуациях хочется выразиться нецензурно. Это поможет каждый раз сделать паузу и заменить бранное слово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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