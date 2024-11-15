Челябинцы признались, от кого чаще всего слышат мат

Жители Челябинска чаще всего сталкиваются с нецензурной лексикой в профессиональной среде среди рабочих строек и производств, водителей и складского персонала. Представители этих специальностей наиболее склонны грубо выражаться, показало исследование сервиса SuperJob.
«После строителей, работников заводов, водителей и складского персонала идут ИТР и руководители всех уровней. Другого языка не понимают», — отметили принявшие участие в опросе. Среди женских профессий нередко ненормативную лексику используют бухгалтеры. По словам самих респонденток, это связано с высоким уровнем стресса на рабочем месте.
Также, согласно исследованию, нецензурная лексика более распространена в коллективах, где преимущественно работают мужчины. Женщины, как правило, реже используют мат и чаще делают замечания коллегам, которые позволяют себе сквернословить.
Как сообщало URA.RU ранее, доцент психологии ПНИПУ Елена Расторгуева рассказала, что избавиться от мата поможет настрой. Она добавила, что важно проанализировать ситуацию и понять, в каких ситуациях хочется выразиться нецензурно. Это поможет каждый раз сделать паузу и заменить бранное слово.
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