Челябинцы признались, от кого чаще всего слышат мат

SuperJob: грубо выражаются среди челябинцев чаще всего строители и водители

16 ноября 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Сами респонденты редко признаются в том, что используют нецензурные выражения Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Челябинска чаще всего сталкиваются с нецензурной лексикой в профессиональной среде среди рабочих строек и производств, водителей и складского персонала. Представители этих специальностей наиболее склонны грубо выражаться, показало исследование сервиса SuperJob. «После строителей, работников заводов, водителей и складского персонала идут ИТР и руководители всех уровней. Другого языка не понимают», — отметили принявшие участие в опросе. Среди женских профессий нередко ненормативную лексику используют бухгалтеры. По словам самих респонденток, это связано с высоким уровнем стресса на рабочем месте. Также, согласно исследованию, нецензурная лексика более распространена в коллективах, где преимущественно работают мужчины. Женщины, как правило, реже используют мат и чаще делают замечания коллегам, которые позволяют себе сквернословить. Как сообщало URA.RU ранее, доцент психологии ПНИПУ Елена Расторгуева рассказала, что избавиться от мата поможет настрой. Она добавила, что важно проанализировать ситуацию и понять, в каких ситуациях хочется выразиться нецензурно. Это поможет каждый раз сделать паузу и заменить бранное слово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска чаще всего сталкиваются с нецензурной лексикой в профессиональной среде среди рабочих строек и производств, водителей и складского персонала. Представители этих специальностей наиболее склонны грубо выражаться, показало исследование сервиса SuperJob. «После строителей, работников заводов, водителей и складского персонала идут ИТР и руководители всех уровней. Другого языка не понимают», — отметили принявшие участие в опросе. Среди женских профессий нередко ненормативную лексику используют бухгалтеры. По словам самих респонденток, это связано с высоким уровнем стресса на рабочем месте. Также, согласно исследованию, нецензурная лексика более распространена в коллективах, где преимущественно работают мужчины. Женщины, как правило, реже используют мат и чаще делают замечания коллегам, которые позволяют себе сквернословить. Как сообщало URA.RU ранее, доцент психологии ПНИПУ Елена Расторгуева рассказала, что избавиться от мата поможет настрой. Она добавила, что важно проанализировать ситуацию и понять, в каких ситуациях хочется выразиться нецензурно. Это поможет каждый раз сделать паузу и заменить бранное слово.