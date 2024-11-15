На трассе в шести километрах от Аксарки (ЯНАО) гуляет стадо диких оленей. Водители предупреждают, что их очень сложно заметить на большой скорости.
«Дикие животные вышли на трассу. В шести километрах от Аксарки на трассу вышли олени. Их очень сложно заметить на скорости в темноте», — пишет telegram-канал «Мы из Приуралья».
Для собственной безопасности водителям необходимо соблюдать предосторожности. Чтобы не попасть в ДТП и предотвратить трагические события, стоит быть бдительными и соблюдать скоростной режим.
Совсем недавно в Тазовском районе ЯНАО водитель заснял кадры, как фура, мчащаяся по встречке, протаранила стадо оленей. Животные в тот момент перебегали автомагистраль.
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