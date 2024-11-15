15 ноября 2024

Водителей ЯНАО предупредили о диких оленях на трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стадо оленей гуляет по трассе недалеко от Аксарки
Стадо оленей гуляет по трассе недалеко от Аксарки Фото:

На трассе в шести километрах от Аксарки (ЯНАО) гуляет стадо диких оленей. Водители предупреждают, что их очень сложно заметить на большой скорости.

«Дикие животные вышли на трассу. В шести километрах от Аксарки на трассу вышли олени. Их очень сложно заметить на скорости в темноте», — пишет telegram-канал «Мы из Приуралья».

Для собственной безопасности водителям необходимо соблюдать предосторожности. Чтобы не попасть в ДТП и предотвратить трагические события, стоит быть бдительными и соблюдать скоростной режим.

Совсем недавно в Тазовском районе ЯНАО водитель заснял кадры, как фура, мчащаяся по встречке, протаранила стадо оленей. Животные в тот момент перебегали автомагистраль.

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На трассе в шести километрах от Аксарки (ЯНАО) гуляет стадо диких оленей. Водители предупреждают, что их очень сложно заметить на большой скорости. «Дикие животные вышли на трассу. В шести километрах от Аксарки на трассу вышли олени. Их очень сложно заметить на скорости в темноте», — пишет telegram-канал «Мы из Приуралья». Для собственной безопасности водителям необходимо соблюдать предосторожности. Чтобы не попасть в ДТП и предотвратить трагические события, стоит быть бдительными и соблюдать скоростной режим. Совсем недавно в Тазовском районе ЯНАО водитель заснял кадры, как фура, мчащаяся по встречке, протаранила стадо оленей. Животные в тот момент перебегали автомагистраль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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