Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. В ходе интервью блогер ответил на вопрос об отношении к боксеру Майку Тайсону, который принял Хасбика за ребенка, и выразил мнение насчет США и местных жителях.
«Я был в Америке в прошлом году, где-то полтора года назад. Там очень красиво, достойные люди, я скучаю по ним», — заявил Магомедов. Он добавил, что хочет мира во всем мире и поддержки людей друг для друга. Анонс беседы опубликован на YouTube-канале Карлсона.
Ранее американский журналист взял интервью у избранного президента США Дональда Трампа. В ходе него республиканец дал ряд заявлений, которые касались его политической карьеры, отношений с российской стороной и подрыва газопровода «Северные потоки». Более подробно об интервью Трампа Карлсону — в материале URA.RU.
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