Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика

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Такер Карлсон спросил у Хасбика его мнение про американцев и страну в целом
Такер Карлсон спросил у Хасбика его мнение про американцев и страну в целом Фото:

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. В ходе интервью блогер ответил на вопрос об отношении к боксеру Майку Тайсону, который принял Хасбика за ребенка, и выразил мнение насчет США и местных жителях. 

«Я был в Америке в прошлом году, где-то полтора года назад. Там очень красиво, достойные люди, я скучаю по ним», — заявил Магомедов. Он добавил, что хочет мира во всем мире и поддержки людей друг для друга. Анонс беседы опубликован на YouTube-канале Карлсона. 

Ранее американский журналист взял интервью у избранного президента США Дональда Трампа. В ходе него республиканец дал ряд заявлений, которые касались его политической карьеры, отношений с российской стороной и подрыва газопровода «Северные потоки». Более подробно об интервью Трампа Карлсону — в материале URA.RU.  

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. В ходе интервью блогер ответил на вопрос об отношении к боксеру Майку Тайсону, который принял Хасбика за ребенка, и выразил мнение насчет США и местных жителях.  «Я был в Америке в прошлом году, где-то полтора года назад. Там очень красиво, достойные люди, я скучаю по ним», — заявил Магомедов. Он добавил, что хочет мира во всем мире и поддержки людей друг для друга. Анонс беседы опубликован на YouTube-канале Карлсона.  Ранее американский журналист взял интервью у избранного президента США Дональда Трампа. В ходе него республиканец дал ряд заявлений, которые касались его политической карьеры, отношений с российской стороной и подрыва газопровода «Северные потоки». Более подробно об интервью Трампа Карлсону — в материале URA.RU.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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